Егор Холявин из «Дома-2» изменился до неузнаваемости: вот как он выглядит теперь

Егор Холявин из «Дома-2» похудел и сделал пластику. Фото: соцсети Егора Холявина

Экс-участник «Дома-2» Егор Холявин похудел на 85 килограммов

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Егор Холявин впечатлил своим внешним видом публику на недавнем светском мероприятии. В нем теперь невозможно узнать того рыхлого, полнотелого парня, каким он появился на телестройке много лет тому назад.

Разумеется, на вечеринке все проходили мимо Егора Холявина, так как никто не угадывал в нем звезду проекта «Дом-2».

«Я похудел на 85 килограммов», — рассказал MK.RU Егор Холявин.

Так Егор Холявин выглядел во времена участия в телестройке. Фото: соцсети Егора Холявина

Ранее при росте 187 сантиметров Егор Холявин весил 140 килограммов. Но усилия и пластические операции дали потрясающий результат. Егор Холявин превратился в самого настоящего плейбоя, мечту девичьих грез.

Теперь Егор Холявин выглядит так. Фото: соцсети Егора Холявина

Егор Холявин не скрывает, что ложился под нож хирурга тридцать три раза. Именно столько пластических операций он перенес.

«Две из них совсем недавно. В основном, на лице», — добавил Егор Холявин.

Не все вмешательства были удачными. Егор Холявин никому не советует идти его путем и сто раз подумать, прежде чем решиться на кардинальные перемены во внешности.

На операции Егор Холявин потратил миллионы рублей.

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