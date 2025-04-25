Егор Холявин из «Дома-2» изменился до неузнаваемости: вот как он выглядит теперь
Егор Холявин из «Дома-2» похудел и сделал пластику. Фото: соцсети Егора Холявина
Экс-участник «Дома-2» Егор Холявин похудел на 85 килограммов
Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Егор Холявин впечатлил своим внешним видом публику на недавнем светском мероприятии. В нем теперь невозможно узнать того рыхлого, полнотелого парня, каким он появился на телестройке много лет тому назад.
Разумеется, на вечеринке все проходили мимо Егора Холявина, так как никто не угадывал в нем звезду проекта «Дом-2».
«Я похудел на 85 килограммов», — рассказал MK.RU Егор Холявин.
Так Егор Холявин выглядел во времена участия в телестройке. Фото: соцсети Егора Холявина
Ранее при росте 187 сантиметров Егор Холявин весил 140 килограммов. Но усилия и пластические операции дали потрясающий результат. Егор Холявин превратился в самого настоящего плейбоя, мечту девичьих грез.
Теперь Егор Холявин выглядит так. Фото: соцсети Егора Холявина
Егор Холявин не скрывает, что ложился под нож хирурга тридцать три раза. Именно столько пластических операций он перенес.
«Две из них совсем недавно. В основном, на лице», — добавил Егор Холявин.
Не все вмешательства были удачными. Егор Холявин никому не советует идти его путем и сто раз подумать, прежде чем решиться на кардинальные перемены во внешности.