Егор Холявин из «Дома-2» изменился до неузнаваемости: вот как он выглядит теперь

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Егор Холявин впечатлил своим внешним видом публику на недавнем светском мероприятии. В нем теперь невозможно узнать того рыхлого, полнотелого парня, каким он появился на телестройке много лет тому назад.

Разумеется, на вечеринке все проходили мимо Егора Холявина, так как никто не угадывал в нем звезду проекта «Дом-2».