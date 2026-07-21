Ефремов снимется вместе с Козловским в новом фильме о семейных ценностях

Сегодня на питчинге «Фонда кино» презентовали картину «Отец. Еще отец» — это драмеди, которая, по словам создателей, отвечает актуальным государственным приоритетам в культурной сфере. В проекте задействованы Данила Козловский и Михаил Ефремов: для последнего лента станет дебютом на съемочной площадке после выхода из колонии.

Сюжет строится вокруг столичного педагога, который едет в Елец, чтобы поставить спектакль в местном театре. Постановка изначально выглядит обреченной на провал. Осложняет ситуацию то, что художественным руководителем этого театра оказывается родной отец героя, с которым тот прежде никогда не встречался. Об этом рассказал режиссер ленты Александр Баршак.

Актерский ансамбль уже фактически сформирован: и Данила Козловский, и Михаил Ефремов подтвердили готовность сниматься. Во время питчинга показали видео с анонсом будущей картины.

«В ролике должен был быть Даня Козловский, он передавал всем большой привет, он с нами, как и все остальные артисты, представленные в кастинге. У нас не дримкаст, не ИИ‑шный, а самый настоящий, живой каст», — подчеркнул Баршак.

Помимо главных звезд, в фильме появятся Адам Кумаев, Анна Чиповская, Иван Замотаев, Павел Деревянко и Ирина Безрукова. Общий бюджет проекта оценивается в 130 миллионов рублей — эту сумму команда просит выделить через «Фонд кино». Дополнительно около 70 миллионов рублей планируется направить на продвижение картины: часть средств рассчитывает получить от прокатчика, еще часть — от частного инвестора, с которым сейчас ведутся переговоры.

Создатели подчеркивают, что в центре истории — тема семьи.

«Конечно же, это семейные ценности. Мы показываем семью живой, проблемной, что делает ее еще более ценной. Через поступки героев мы ставим четкие нравственные границы и ориентиры», — отметили они.

Напомним, Михаил Ефремов освободился из колонии по УДО в апреле прошлого года. За это время он успел развестись с женой Софьей Кругликовой, съехаться с любовницей и сыграть главную роль в спектакле по приглашению Никиты Михалкова. Ефремов вместе с Анной Михалковой блистал на сцене в постановке «Без свидетелей». Спектакль стал заметным явлением в театральной жизни Москвы.

По материалам «Осторожно, новости»

А вы будете смотреть фильм с Ефремовым и Козловским? Поделитесь в комментариях.