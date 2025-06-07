Ефремов навещал Белоусову на съемном жилье до тюрьмы?

Владелица апартаментов в Казарменном переулке говорила о том, что Михаил Ефремов был частым гостем в ее квартире. Эту недвижимость арендовала Дарья Белоусова. Актриса впускала Михаила Олеговича в съемное жилье тайком. Здесь они отдыхали и устраивали шумные вечеринки.

Хозяйка квартиры осталась недовольна тем, как артисты пользовались сданной в аренду жилплощадью. Она утверждала, что ей разбили окно, сломали унитаз и холодильник. К тому же, испортили ковры, матрасы и шторы. Неужели все это было еще до того, как актер попал в тюрьму?

Также ходят слухи, что Белоусова навещала Ефремова в колонии. Якобы три дня парочка провела в специальной комнате для свиданий на территории исправительного учреждения. Все вплыло после того, как артисты оставили автограф другим "сидельцам".

В кулуарах шепчутся, что 61-летний актер и сейчас поддерживает связь с молоденькой коллегой по "Современнику". Говорили, что после пьяного ДТП Ефремов сутки отсиживался дома у Дарьи. Это было пять лет назад.

Оттуда артиста увезла на первый допрос. На тот момент Михаил Олегович уже успел протрезветь. И все эти годы пока Ефремов был тюрьме, Белоусова продолжала его ждать, пишет kp.ru.