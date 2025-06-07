Ефремов навещал Белоусову на съемном жилье до тюрьмы?

Владелица апартаментов в Казарменном переулке говорила о том, что Михаил Ефремов был частым гостем в ее квартире. Эту недвижимость арендовала Дарья Белоусова. Актриса впускала Михаила Олеговича в съемное жилье тайком. Здесь они отдыхали и устраивали шумные вечеринки.
Хозяйка квартиры осталась недовольна тем, как артисты пользовались сданной в аренду жилплощадью. Она утверждала, что ей разбили окно, сломали унитаз и холодильник. К тому же, испортили ковры, матрасы и шторы. Неужели все это было еще до того, как актер попал в тюрьму?
Также ходят слухи, что Белоусова навещала Ефремова в колонии. Якобы три дня парочка провела в специальной комнате для свиданий на территории исправительного учреждения. Все вплыло после того, как артисты оставили автограф другим "сидельцам".
В кулуарах шепчутся, что 61-летний актер и сейчас поддерживает связь с молоденькой коллегой по "Современнику". Говорили, что после пьяного ДТП Ефремов сутки отсиживался дома у Дарьи. Это было пять лет назад.
Оттуда артиста увезла на первый допрос. На тот момент Михаил Олегович уже успел протрезветь. И все эти годы пока Ефремов был тюрьме, Белоусова продолжала его ждать, пишет kp.ru.
Дарья Белоусова не комментирует свою связь с Ефремовым. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press
Однако ни сама Дарья, ни Михаил Олегович эти слухи никак не комментируют. Правда, и не отрицают связь. В окружении артиста говорят, что тот вернулся к жене Софье Кругликовой.
От нее у актера трое детей. Сейчас Михаил Олегович поправляет свое здоровье. И по слухам, готовится сняться в кино после долгого перерыва.
Читайте также: