"Он ее девочкой взял, а она не нагулялась": Бледанс восхитилась Дибровым

Эвелина Бледанс считает, что Диброва и Полину связывала настоящая любовь, и телеведущий искренне привязался к жене. Она также отметила, что Дибров принял Полину с детьми от первого брака, что говорит о его широте души.

"Конечно, Полина для него — подарок судьбы. Конечно, это безусловная любовь. Человек может принять женщину любой, хоть с детьми. Вот почему мы наиболее ценим мужчин, которые принимают нас с ребенком одни от него, да? Вот то же самое", — поделилась Эвелина с Teleprogramma.org.

По мнению Бледанс, Дибров, будучи мужчиной взрослым и опытным, отдает себе отчет в том, что его молодая жена (разница в возрасте — 27 лет) могла не успеть насладиться жизнью до встречи с ним.

"Всякие бывают времена, он тоже понимает, что парень этот более молодой, она девушка молодая, не нагулялась. Он-то нагулялся, он же это понимает. А она не нагулялась, он ее девочкой взял", — рассуждает актриса.

Бледанс считает, что публичное заявление Диброва о готовности простить и принять Полину обратно — это поступок, достойный уважения. Она уверена, что он подал пример другим мужчинам, оказавшимся в похожей ситуации.

"Поэтому я считаю его поступок и высказывание благородным. И у Полины, многодетной матери, и Шан всегда имеют, опять же, у своего отца своих сыновей. Поэтому Дмитрий, как всегда, поступил благородно, интеллигентно и как пример другим мужчинам", — заявила Эвелина.

Громкий развод Дмитрия и Полины Дибровых прогремел на всю страну летом 2025 года. Пара, которая считалась одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе, объявила о расставании после 16 лет брака и рождения троих сыновей.

Истинной причиной скандала стал уход 39-летней модели к другу семьи — миллиардеру Роману Товстику, который также развелся со своей супругой Еленой, родившей ему шестерых детей.

Ситуация усугублялась тесными связями: семьи Дибровых и Товстиков много лет дружили и жили по соседству на Рублевке, а сама Полина приходилась крестной матерью одному из детей Товстика.

После долгого молчания Дмитрий Дибров дал откровенное интервью Лере Кудрявцевой в программе "Секрет на миллион", в котором назвал себя "дедом" по сравнению с молодой женой, но признался, что до сих пор любит ее и готов принять обратно, несмотря на произошедшее.