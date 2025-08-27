Дзюник о "влиянии" Пугачевой на развод Никиты: "У Аллы нет концертов, чтобы присылать внуку деньги"

Продюсер Леонид Дзюник поделился мнением относительно того, что Алла Пугачева, сама того не зная, могла оказать влияние на развод старшего внука Никиты Преснякова. И причина тому — денежный вопрос. Сын Кристины Орбакайте по примеру именитой бабушки уехал жить за границу. Однако финансово явно не потянул тот уровень, к которому привыкла его жена-модель.

У Никиты Преснякова закончились деньги

Так, Дзюник подметил, что Алена Краснова — дочь успешного бизнесмена и привыкла к роскоши. Хотя ходят слухи, что тесть Никиты испытывает некоторые финансовые трудности. Он едва ли может обеспечивать богатую жизнь дочке и зятю в Штатах.

"Никита и Алена уже давно конфликтовали", — заверил продюсер.

Дзюник видит в разводе пары и "присутствие" Аллы Борисовны. Семья уже не обладает таким влиянием и могуществом. Кроме того, из-за именитой матери без концертов в России, как говорит продюсер, осталась и Кристина Орбакайте. Ее саму содержит муж Михаил Земцов. Он давно занимается за границей риелторским бизнесом.

"Да и у Пугачевой сейчас нет концертов, чтобы регулярно присылать внуку деньги", — приводит kp.ru слова Леонида Дзюника.

Внук Пугачевой не состоялся как музыкант

Еще одна причина семейной неудачи Никиты, как считает продюсер, кроется в том, что он не сумел состояться как известный музыкант даже в России. Где у него была такая значительная опора в виде деда Владимира Преснякова – старшего и отца.

"Володя помог бы Никите с работой, если бы тот остался в России. А так, конечно, Никита попал в такую ситуацию, что попросту не смог финансово обеспечить ни себя, ни молодую жену", — уверен продюсер.

Кстати, недвижимостью Никита вполне обеспечен. У внука Примадонны есть квартира в Нью-Йорке, на Манхэттене, и дача бабушки Аллы на Истре в виде свадебного подарка. Также, по слухам, от Примадонны сын Орбакайте получил элитную квартиру на Лубянке. Алла Борисовна была явно расположена и к своей невестке.