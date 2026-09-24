Джиган о лишении родительских прав: «Все скатилось в желтую фактуру»

В разговоре с Super рэпер Джиган выразил надежду, что попытка экс-супруги Оксаны Самойловой ограничить его времяпрепровождение с детьми закончится неудачей. Он также заявил, что ждет объективности от правоохранительных органов, которые займутся этим вопросом.

По мнению Джигана, последние публикации в СМИ и анонсы интервью — это не что иное, как попытка заранее сформировать негативное общественное мнение перед судебным процессом. Он сравнил происходящее с «информационной артиллерийской подготовкой».

«Стало понятно, для чего в последние дни появлялись многочисленные информационные вбросы, громкие публикации и анонсы интервью. Все это очень похоже на своеобразную информационную артиллерийскую подготовку к предстоящему судебному процессу и попытку заранее сформировать негативное общественное мнение. <…>. Точно так же уверен, что и суд будет руководствоваться исключительно доказательствами и законом, а не заголовками в СМИ. И особенно жаль, что история развода, которая начиналась цивилизованно, с уважением друг к другу и без публичного выяснения отношений, постепенно скатилась в привычную для шоу-бизнеса желтую фактуру. На мой взгляд, такие вопросы все-таки правильнее решать в правовом поле, а не посредством информационных войн», — высказался он.

Ранее стало известно, что Оксана Самойлова подала иск о частичном лишении Джигана родительских прав. По данным Mash, она просит передать ей полное право на воспитание детей и разрешить рэперу видеться с ними только после ее согласия.

Встречи возможны исключительно при условии, что он находится в состоянии полной адекватности и трезвости. Если детям будет грозить опасность, мать может отказать в свиданиях. Это не полное лишение прав, а ограничение.