Самойлова подала иск о частичном лишении Джигана родительских прав

Бывшая супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова попросила суд передать ей полное право на воспитание детей, а также разрешить Джигану видеться с ними только после её согласия.

Встречи с наследниками возможны исключительно при условии, что он находится в состоянии полной адекватности и трезвости. Если детям будет грозить опасность или на них окажут вредное влияние, мать может отказать в свиданиях.

Это не полное лишение родительских прав, а ограничение. Пока — временное.

По данным Mash, экспертиза показала, что дети получили психотравму после пережитого. Они работают с психологами, а семья находится под контролем органов опеки — сотрудники могут приходить с проверками.

Если в течение шести месяцев Джигана снова обнаружат под воздействием веществ или в неадекватном состоянии, это сочтут опасным поведением, что в перспективе грозит полным лишением родительских прав .

Инцидент случился в ночь с 3 на 4 июля в подмосковном посёлке «Шато Соверен». По данным Mash, Джиган вооружился карабином, собрал охрану и обслуживающий персонал в гостиной и стал предъявлять им обвинения.

Одного из охранников он заставил признаться в насилии над детьми, после чего выстрелил в него. Остальным дал возможность убежать и продолжил стрельбу.

Дети в это время прятались в шкафах. Старшая дочь Ариела, которой тогда было 15 лет, держала связь с матерью.

«Он запер нас. Мама, пожалуйста, умоляю, попроси, чтобы кто-то приехал. Я тебя очень-очень сильно люблю. Он идёт стрелять в нас... Пожалуйста, пожалуйста, мама, умоляю, он убьёт нас», — писала она Самойловой.

Самойлова тогда находилась в Милане, но срочно вернулась в Москву и забрала детей. Джигана отправили в реабилитационный центр в Израиле, где он проходит трёхмесячный курс лечения.

Олег Тонаканян, представляющий интересы Самойловой, заявил РИА Новости, что блогер не обсуждала с ним планы лишать Джигана родительских прав.

«У нас с Оксаной разговоров на эту тему не было», — сказал юрист.

Джиган и Самойлова развелись 1 апреля 2026 года после 13 лет брака. По мировому соглашению рэперу достался дом в Подмосковье, Самойловой — две квартиры в Москве и компенсация за долю в особняке. Дети остались с матерью.