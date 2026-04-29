Джемал Махмудов о состоянии Ларисы Долиной: «Когда про него пишут глупости, даже железный человек сдается»

Модельер и дизайнер Джемал Махмудов прокомментировал состояние Ларисы Долиной. По его словам, певица должна была стать гвоздем программы его мероприятия. Но ее подвело здоровье.

Ларисе Долиной диагностировали хондроз

Как ранее сообщил Телеграм-канал Mash, певице внезапно стало плохо. Она несколько часов не могла подняться с постели.

В итоге артистке понадобилась помощь медиков. Ларису Долину доставили в больницу. У нее диагностировали хондроз.

Джемал Махмудов о состоянии Ларисы Долиной: «То, что накопилось, дало о себе знать»

«Это началось за 20 минут до показа. То есть у нас еще была надежда, что у Ларисы Александровны получится прийти на показ. Она мне пожелала удачи и сильно извинялась. К сожалению, есть вещи, которые от нас не зависят. Это здоровье, - рассказал журналистам Джемал Махмудов. - То, что накопилось, дало о себе знать. Ребят, вы понимаете, что эта женщина находится в определенном возрасте. А когда мы пытаемся писать какие-то глупости про нее, даже железный человек сдается. И организм не выдерживает. Я думаю, что просто не сработали системы организма. И она просто сдала».

