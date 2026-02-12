Джанабаева напугала Меладзе внешним видом: "Ты прибавила себе лет десять"

Альбина Джанабаева сгенерировала изображение с помощью чата GPT. На картинке она словно отважилась на востребованную косметологическую манипуляцию. Этот кадр она переслала своему супругу — 60‑летнему Валерию Меладзе.
Как Меладзе отреагировал на перемены во внешности жены
Ответ не заставил себя ждать. Артист поначалу не догадался, что это розыгрыш от Альбины Джанабаевой. Он подумал, будто жена в действительности преобразила свой облик. Валерий Меладзе не стал подбирать слова.
"Ты чего прислала мне фото какой‑то хрюшки? Так быстро филлеры вставили и губки надули. Не приходи домой. Это не ты. На днях сын Лука плакал, теперь я плачу. Ты прибавила себе лет 10", — заявил Меладзе жене.
Подобные высказывания одновременно позабавили и поразили почитателей пары.
Интернет хохочет, поклонники переживают
Реплика Валерия Шотаевича вызвала улыбку как у интернет‑пользователей, так и у самой Джанабаевой. Отзывы хлынули потоком.
Одна из фолловеров обратилась к Альбине, попросив ее не шутить так над мужем, "все-таки возраст". Нашлись и те, кто восхитился выдержкой исполнителя. Одна из подписчиц считает, что Меладзе высказался корректно, а вот ее муж точно бы не стал подбирать выражений, увидев ее в подобном виде. Альбина, как она призналась, также получила удовольствие от реакции мужа.
Это фото Джанабаева отправила Меладзе. Фото: соцсети Альбины Джанабаевой
Где живут Джанабаева и Меладзе
Несколько лет назад Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева уехали из России. В настоящий момент звездная чета вместе с тремя наследниками обосновалась в Испании.
Певец ездит с концертами по европейским странам. Меладзе довольно востребован у поклонников из России. Между тем профессиональный путь Альбины Джанабаевой за рубежом не сложился.
Время от времени Джанабаеву замечают на выступлениях мужа. Она присутствует в зрительном зале, поддерживая супруга, пока он собирает залы на европейских сценах.
От "разлучницы" до образцовой жены
Когда‑то к имени Альбины неизменно присоединяли определение "разлучница". Ее воспринимали как даму, отобравшую Валерия Меладзе у Ирины Малухиной. Ирина подарила ему трех дочерей.
Исполнительница игнорировала домыслы. Она избегала комментариев и не вступала в открытые противостояния. Зато Ирина неоднократно делилась своими мыслями в интервью.
С тех пор обстоятельства кардинально переменились. Сегодня интерес аудитории сосредоточен на их домашних шутках, испанском быте и нечастых, но запоминающихся выходах Джанабаевой в свет.
Как вы считаете, реакция Меладзе на фото жены адекватная? Ответьте в комментариях.
Читайте также: