Джанабаева напугала Меладзе внешним видом: "Ты прибавила себе лет десять"

Альбина Джанабаева сгенерировала изображение с помощью чата GPT. На картинке она словно отважилась на востребованную косметологическую манипуляцию. Этот кадр она переслала своему супругу — 60‑летнему Валерию Меладзе.

Как Меладзе отреагировал на перемены во внешности жены

Ответ не заставил себя ждать. Артист поначалу не догадался, что это розыгрыш от Альбины Джанабаевой. Он подумал, будто жена в действительности преобразила свой облик. Валерий Меладзе не стал подбирать слова.

"Ты чего прислала мне фото какой‑то хрюшки? Так быстро филлеры вставили и губки надули. Не приходи домой. Это не ты. На днях сын Лука плакал, теперь я плачу. Ты прибавила себе лет 10", — заявил Меладзе жене.

Подобные высказывания одновременно позабавили и поразили почитателей пары.

Интернет хохочет, поклонники переживают

Реплика Валерия Шотаевича вызвала улыбку как у интернет‑пользователей, так и у самой Джанабаевой. Отзывы хлынули потоком.

Одна из фолловеров обратилась к Альбине, попросив ее не шутить так над мужем, "все-таки возраст". Нашлись и те, кто восхитился выдержкой исполнителя. Одна из подписчиц считает, что Меладзе высказался корректно, а вот ее муж точно бы не стал подбирать выражений, увидев ее в подобном виде. Альбина, как она призналась, также получила удовольствие от реакции мужа.