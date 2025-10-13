Альбина Джанабаева впервые высказалась о разладе в семье: "Это очень трудно передать словами"

В последнее время в социальных сетях активно обсуждали возможный разрыв между артистами Альбиной Джанабаевой и Валерием Меладзе. По слухам, певица якобы не выдержала трудностей, обрушившихся на их семью за последние три с половиной года, и приняла решение уйти. Однако в реальности ситуация оказалась совершенно иной.

В эксклюзивной беседе с журналистом Марком Андерсоном Альбина заявила, что в их отношениях с супругом царит полная гармония. Все разговоры о проблемах в личной жизни и возможных изменах она назвала абсолютной чепухой.

Певица добавила, что сейчас между ними все настолько хорошо, что она даже не испытывает ревности к многочисленным поклонницам, присутствующим на концертах Меладзе.

"Это очень трудно передать словами. Если бы я была в зале, я смотрела бы на него так же, как и все зрительницы. Это целый космос. И как может возникнуть какое-то ничтожное чувство вроде ревности? Я счастлива за него, я рада его успеху и хочу, чтобы так и продолжалось", — поделилась Джанабаева.

Если раньше основной темой для обсуждения в семье была музыка, то сейчас супруги увлеклись ведением социальных сетей. Как выяснилось, многие концепции для видеоконтента разрабатывает сам Валерий Меладзе, обнаруживший в себе режиссерский талант. Джанабаева отметила, что ее муж постоянно придумывает различные шутки и оказался невероятно изобретательным человеком.

По ее словам, иногда на него находит творческое вдохновение и он присылает ей забавные сообщения, сочиняя целые сказки о своих прогулках.

Певица также упомянула, что иногда не может убедить Меладзе принять участие в съемках, и тогда на помощь приходит их младший сын Лука. Знаменитость долгое время была против демонстрации детей в соцсетях, но поскольку мальчику самому нравится этот процесс, она иногда делает исключения.

А вам нравится эта пара? Слушаете песни Меладзе?