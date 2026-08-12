«Духота, жара и пасмурно»: Игорь Николаев увез Юлию Проскурякову с дочкой в Китай

День рождения певицы и актрисы Юлии Проскуряковой — не просто повод для торта и поздравлений, а старт новой главы в жизни семьи Николаевых. Накануне третьей жене известного исполнителя и автора песен Игоря Николаева исполнилось 44 года, и маэстро решил отметить этот день по-особенному: вместо банального сюрприза преподнес настоящий подарок мечты.

66-летний композитор устроил жене путешествие в Китай — не просто экскурсию, а настоящее приключение. Вместе с 10-летней дочерью Вероникой семья отправилась покорять одну из величайших достопримечательностей мира. И сегодня Игорь Юрьевич с восторгом поделился результатами.

«Все-таки поднялись на Великую Китайскую стену Дух захватывает Что ж, одной мечтой стало меньше, зато одной сбывшейся мечтой больше А климат мне знаком: у нас на Сахалине в августе примерно такая же влажность, духота, жара и пасмурно Хотя, может, сейчас все по-другому», — написал он под свежими кадрами, на которых супруги и дочь стоят на древних каменных ступенях, окруженные туманной дымкой гор.

Путь к вершине, признается сама Юлия Проскурякова, дался нелегко: жара, крутые склоны, усталость — но результат перевесил все.

«Было непросто, жарко, но оно того стоило. Красота» — поделилась она впечатлениями.

И по ее глазам видно: это не просто туристическое фото, а момент, который останется в памяти навсегда.