«Духота, жара и пасмурно»: Игорь Николаев увез Юлию Проскурякову с дочкой в Китай

День рождения певицы и актрисы Юлии Проскуряковой — не просто повод для торта и поздравлений, а старт новой главы в жизни семьи Николаевых. Накануне третьей жене известного исполнителя и автора песен Игоря Николаева исполнилось 44 года, и маэстро решил отметить этот день по-особенному: вместо банального сюрприза преподнес настоящий подарок мечты.
66-летний композитор устроил жене путешествие в Китай — не просто экскурсию, а настоящее приключение. Вместе с 10-летней дочерью Вероникой семья отправилась покорять одну из величайших достопримечательностей мира. И сегодня Игорь Юрьевич с восторгом поделился результатами.
«Все-таки поднялись на Великую Китайскую стену Дух захватывает Что ж, одной мечтой стало меньше, зато одной сбывшейся мечтой больше А климат мне знаком: у нас на Сахалине в августе примерно такая же влажность, духота, жара и пасмурно Хотя, может, сейчас все по-другому», — написал он под свежими кадрами, на которых супруги и дочь стоят на древних каменных ступенях, окруженные туманной дымкой гор.
Путь к вершине, признается сама Юлия Проскурякова, дался нелегко: жара, крутые склоны, усталость — но результат перевесил все.
«Было непросто, жарко, но оно того стоило. Красота» — поделилась она впечатлениями.
И по ее глазам видно: это не просто туристическое фото, а момент, который останется в памяти навсегда.
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова с дочкой в Китае. Фото: соцсети
Этот теплый семейный кадр — еще одно подтверждение, что в жизни Николаева, несмотря на все бурные страницы прошлого, сейчас царит гармония. Брак с Юлией стал для него третьим. Первой женой была одноклассница Елена, с которой у них родилась дочь Юлия. Потом — громкий союз с Наташей Королевой, длившийся девять лет и закончившийся в 2001 году.
Но сейчас все иначе. С Юлией Проскуряковой, которая моложе его на 22 года, Игорь строит тихую, но насыщенную любовью семью. Их дочь Вероника уже проявляет тягу к музыке — и, судя по всему, наследует талант отца.
Путешествие в Китай — не просто подарок к дню рождения. Это символ: мечты сбываются, когда рядом тот, кто в них верит. И пусть стена простирается на тысячи километров — самое главное, что у этой семьи есть прочный фундамент.
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