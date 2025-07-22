Подруга Полины Дибровой пролила свет на ее развод: "Завистники"

Светская львица, певица и актриса Алена Кравец в эксклюзивном интервью Teleprogramma.org раскрыла правду об отношениях в семье телеведущего Дмитрия Диброва. Разводится он с женой Полиной или нет?
Алена Кравец откровенно посмеялась над домыслами о расставании Полины Дибровой с мужем.
"У них все хорошо", — сказала Алена Кравец Teleprogramma.org.
Но при этом на недавней вечеринке по случаю 36-летия Полины ее муж замечен не был. Как же так? Не позвать любимого мужа на праздник.
Оказывается, 65-летний Дмитрий Дибров очень много работает.
"Просто Дмитрий был занят на работе. Надо же кормить большую семью! Они дома отметили день рождения, а с размахом — это была цыганочка с выходом, для друзей. Они не расстаются, выдохните, завистники чужому счастью", — добавила Алена Кравец в беседе с Teleprogramma.org.
Алена Кравец. Фото: личный архив Алены Кравец
Слухи о разладе в звездной семье появились некоторое время назад. Полина Диброва перестала публиковать в личном блоге совместные фото с мужем. И в своих публикациях тонко намекала на некие проблемы в жизни. Паззл сложился. На комментарии о возможных пробелмах в семьей Полина не реагировала и не реагирует до сих пор.
Дмитрий Дибров женился на ростовчанке Полине в 2009-м году. Он старше супруги на тридцать лет. Разница в возрасте не помешала паре построить гармоничную семью, в которой родилось три сына.
В Сети Диброва и Полину периодически называют "дедулей с красоткой".
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