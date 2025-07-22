Подруга Полины Дибровой пролила свет на ее развод: "Завистники"

Светская львица, певица и актриса Алена Кравец в эксклюзивном интервью Teleprogramma.org раскрыла правду об отношениях в семье телеведущего Дмитрия Диброва. Разводится он с женой Полиной или нет?

Алена Кравец откровенно посмеялась над домыслами о расставании Полины Дибровой с мужем.

"У них все хорошо", — сказала Алена Кравец Teleprogramma.org.

Но при этом на недавней вечеринке по случаю 36-летия Полины ее муж замечен не был. Как же так? Не позвать любимого мужа на праздник.

Оказывается, 65-летний Дмитрий Дибров очень много работает.