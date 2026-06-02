«Донос писать не буду»: Собчак ответила Мизулиной после ее обращения в МВД

Публичный спор между Ксенией Собчак и Екатериной Мизулиной привлек внимание общественности. Поводом послужили претензии главы Лиги безопасного интернета к последнему выпуску шоу журналистки, который вышел в эфир первого июня, в День защиты детей.

В ответ Ксения Собчак четко обозначила свою позицию. Она подчеркнула, что в выпуске не было никаких призывов или пропаганды — лишь откровенный разговор с гостем, блогером Игорем Синяком. Журналистка также обратила внимание на то, что стиль одежды не может служить основанием для каких‑либо обвинений: подобные образы встречаются и среди россиян, и это не означает принадлежности к какой‑либо группе.

«Я, в отличие от Мизулиной, ни на кого донос писать не буду», — высказалась Ксения Собчак.

Собчак добавила, что не нарушала никаких законов.

Екатерина Мизулина ранее назвала интервью Собчак с блогером Игорем Синяком «очевидной провокацией» и обратилась в правоохранительные органы с просьбой провести проверку.

Ситуация высветила важный вопрос о границах критики медиаконтента: где проходит грань между обоснованными претензиями к содержанию и субъективной оценкой личного стиля? Пока стороны остаются при своих позициях, а общественность продолжает обсуждать, насколько оправданны выдвинутые обвинения.