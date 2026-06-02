«Очевидная провокация»: Мизулина попросила МВД проверить Собчак

Инцидент привлек внимание общественности: глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина направила обращение в Министерство внутренних дел с просьбой проверить деятельность Ксении Собчак. Поводом послужило недавнее интервью журналистки с блогером Игорем Синяком, которое, по мнению Мизулиной, содержит признаки нарушения законодательства.

Особое возмущение вызвало время публикации материала: он вышел в свет в День защиты детей. Екатерина Мизулина расценила это как демонстративный шаг и призвала правоохранительные органы дать правовую оценку содержанию беседы.

«Очевидная провокация со стороны Ксении Собчак, ничего нового. Причем эту бесовщину сознательно опубликовали в День защиты детей. Это насмешка над всеми усилиями государства по защите детей или что? Уже обратились в МВД с просьбой провести проверку на предмет распространения пропаганды экстремистского движения ЛГБТ*», — сообщила Екатерина Мизулина.

Ситуация пока находится на стадии рассмотрения: официальных комментариев от МВД и Ксении Собчак на текущий момент не поступало. Общественность внимательно следит за развитием событий — вопрос затрагивает сразу несколько острых тем: границы журналистской свободы, ответственность публичных персон и защиту интересов несовершеннолетних.

*Деятельность в РФ запрещена.