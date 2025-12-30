Что происходит с беременной Лерчек: жених-аргентинец показал фото из палаты

Фанаты вздохнули с облегчением. Жених Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, вышел на связь и раскрыл тревожные подробности о ее самочувствии.

Экстренная госпитализация и операция Лерчек

Во вторник, 30 декабря, жених Чекалиной, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини, сообщил подписчикам, что его беременную невесту прооперировали в экстренном порядке. В данное время с Валерией все хорошо, она восстанавливается после хирургического вмешательства.

Луис рассказал, как все происходило. Он заявил: "Валерию госпитализировали и по показаниям врача прооперировали под наркозом. Сразу скажу — операция прошла хорошо". В личном блоге он опубликовал фото Лерчек из реанимации.

По словам жениха, состояние Валерии вызывало серьезные опасения.

Он отметил: "У Леры были сильные боли, особенно по ночам. Поэтому врачи решили делать операцию. Спасибо за поддержку и сообщения с добрыми словами".

Личная жизнь Чекалиной

Стоит отметить, что Луис и Лерчек вместе больше года. Танцор поддерживал любимую в самые тяжелые периоды. Аргентинец довольно спокойно относится к прошлому избранницы.

Луис продолжает оставаться рядом с Валерией и делится с подписчиками только проверенными новостями о ее состоянии. Он подчеркивает, что сейчас с Чекалиной все хорошо и она восстанавливается после хирургического вмешательства.