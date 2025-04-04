Анастасия Волочкова: «Я вообще не знакома с родителями жениха своей дочери»

Дочь Анастасии Волочковой Ариадна уже побывала на примерке свадебного платья. Над нарядом работает дизайнер Ирина Волкова, которая шила балетные костюмы для Анастасии. Об этом Анастасия Волочкова рассказала в небольшом интервью для Teleprogramma.org.

Также она опровергла информацию, что свадьба Ариадны с ее женихом может обойтись примерно в 10 миллионов рублей. По словам артистки, пока еще рано говорить о каких-либо затратах на торжество.

«Ариадне, видимо, хочется все, как у мамы»

- Анастасия, расскажите, пожалуйста, на каком этапе сейчас подготовка к свадьбе Ариадны?

- Свадьба дочери – это знаменательное событие. В принципе уже все готово. Остается только дождаться этого дня – 26 апреля.

Ариадна сама выбрала место для проведения этого торжества. И мне было приятно, что она сделала выбор в пользу Петербурга. Это особняк Мясникова. Я сама нашла дирекцию особняка, связалась с ними, съездила туда, чтобы выбрать самый красивый зал – Золотой тронный.

Зал, да и сам особняк будет очень красиво украшен. Парадная лестница с живыми канделябрами, на столах – красивое убранство. Нити жемчуга и много других изысканных моментов. Торт я заказала у одной достойной компании, которой я доверяю. Есть люди, которые в качестве презента делают для меня красивые вещи.

Ариадне, видимо, хочется все, как у мамы. Но у мамы-то свадьба была по-царски – в Екатерининском дворце, в Пушкине. Второй день у нас проходил в Юсуповском дворце. В общем, все было красиво, изысканно, дорого, богато.

Ариша выбрала свадьбу в стиле великого Гэтсби. Никаких публичных людей и эстрадных звезд на этом празднике не будет! Ариадна сама попросила гостей соблюсти дресс-код – в черных тонах и в золотых.

У меня самой будет золотое платье, которое создает Аника Керимова. Над одним из платьев работает Джемал Махмудов, но сейчас я думаю, кому отдать предпочтение.