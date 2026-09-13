Дочь Виторгана и Млодик стала копией дочери Агаты Муцениеце от Прилучного

Поклонники отмечают, что обе девочки похожи на «куколок» — у них выразительные глаза, пухлые щечки и милые черты лица.

Мия родилась 3 марта 2016 года в браке Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. Сейчас девочке 10 лет. Она учится в школе и посещает сразу несколько секций: театральную студию, гимнастику и конный спорт.

По словам Агаты, расписание у дочери «очень трудное», но Мия сама выбрала эти увлечения. Девочка уже делает первые шаги в актерской профессии и мечтает пойти по стопам родителей.

Конный спорт стал ее особой страстью: она ответственно посещает тренировки и даже занимала призовое место на соревнованиях. На свой 10-й день рождения Мия устроила тематическую вечеринку в стиле сериала «Очень странные дела», а ее образ был выдержан в жокейском стиле.

Этель родилась в 2018 году в браке Эммануила Виторгана и Ирины Млодик. Ей 8 лет. Девочка учится в школе и занимается в знаменитом театре-студии «Непоседы».

Родители отмечают, что Этель увлекается музыкой и уже проявляет вокальные способности. Вместе с сестрой она иногда выходит на сцену «Виторган-клуба» вместе с отцом.

Эммануил Виторган не раз публиковал фото дочерей, называя их «нашими куколками». Поклонники отмечают, что девочки похожи на маму Ирину, но «гены Виторгана отчетливо видны».