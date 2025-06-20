Дочь Успенской показала жуткие шрамы по всему телу

Дочь певицы Любови Успенской напугала подписчиков своим новым фото. Татьяна Плаксина сейчас путешествует. В личном блоге она периодически размещает снимки. Но поклонников привлекают вовсе не красоты природы. На одной из фотографий они увидели нечто пугающее.
Речь о самой Татьяне Плаксиной. Кто-то фотографирует девушку, пока она на смотровой площадке снимает на свой телефон красоты природы.
В кадры видны спина и рука Татьяны. Все тело дочери Любови Успенской покрыто шрамами. Ошущение, будто Татьяну избивали плетками.
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина напугала шрамами на теле. Фото: соцсети Татьяны Плаксиной
Возможно, эти рубцы — следы событий, о которых Таня Плаксина говорила в своих исповедях. Еще подростком Таня намеренно причиняла себе боль. Так она пыталась обратить на себя внимание звездной матери.
Потом в ее жизни была авария в Коста-Рике. После нее Татьяна Плаксина долго восстанавливались.
Отношения девушки с мамой, Любовь Успенской, всегда были непростыми. Мать и дочь скандалили и мирились на публике. Они то вместе выходили на сцену, то обвиняли друг друга в полном непонимании.
Некоторое время назад Татьяна исчезала из поля зрения матери. Любовь Успенская объявляла дочь в розыск. Но в итоге все закончилось благополучным их примирением.
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