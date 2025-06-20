Дочь Успенской показала жуткие шрамы по всему телу

Дочь певицы Любови Успенской напугала подписчиков своим новым фото. Татьяна Плаксина сейчас путешествует. В личном блоге она периодически размещает снимки. Но поклонников привлекают вовсе не красоты природы. На одной из фотографий они увидели нечто пугающее.

Речь о самой Татьяне Плаксиной. Кто-то фотографирует девушку, пока она на смотровой площадке снимает на свой телефон красоты природы.

В кадры видны спина и рука Татьяны. Все тело дочери Любови Успенской покрыто шрамами. Ошущение, будто Татьяну избивали плетками.