Дочь Успенской Татьяна Плаксина: «Мама, пропадаю я!»

2. «Ад наяву» и атака на отца

В 2020 году Плаксина предстала в соцсетях еще в более пугающем виде: то бродила по Майами и странным образом вглядывалась в витрины магазинов в упор, то садилась в позу лотоса прямо на улице. Психоделическая йога навела поклонников девушки на тревожные мысли. Позже в эфире российского ТВ она подтвердила догадки: наркотики.

- Это был ад наяву, - рассказала Татьяна. - Таисия (подруга) предложила сделать концерт в крутом клубе. Я туда приехала, а мне что-то подсыпали. Чем больше я употребляла, тем больше меня уводили с пути. Таисия начала меня выискивать, давала все время наркотики... Частично я отдавала ей деньги.

Но это признание было позже. А тогда Плаксину удалось поймать на улицах США и уложить в реабилитационный центр в Нью-Йорке, откуда она сбежала. И снова девушка обвинила во всем окружающих - на этот раз отца, бизнесмена Александра Плаксина, который якобы захотел сжить со свету родную дочь.

3. Атака на маму

Чем больше странных историй происходило с Татьяной, тем больше в этом ужасе был виноват кто-то другой. В 2020 году Плаксина дошла до оскорблений в адрес матери, которая постоянно прикрывала художества Татьяны и платила космические суммы за ее содержание и лечение.

- Я скрывала ее токсичное воздействие на протяжении всей моей жизни, - заявила дочь Успенской в шоу «Звезды сошлись». - Но сейчас это достигло точки кипения. Она [мама] заперла дверь на ключ и начала меня душить, кричать матом: «Я тебя ненавижу, прикончу, придушу...» И это не в первый раз уже.

Татьяна уверяла, что мать ревновала ее к мальчикам.

- Все началось, когда мне было 12 - 13 лет, - говорила Татьяна. - Тогда я стала кому-то нравиться. Тут она принялась меня мучить, говорить, что я жирная. У меня развилась анорексия.

Оскорбления, унижения - это все, что осталось в памяти Плаксиной о маме. Певица призналась, что не может узнать свою дочь: «Она зомбирована, не могу найти с ней общий язык».

4. «Жертва диверсии СБУ»

В 2024-м девушка привела себя в порядок, замирилась с мамой. И тут случилось страшное. 2 октября Успенская сообщила, что дочь не выходит на связь. Певица предположила, что к похищению (!) причастны украинские спецслужбы (!!), которые хотят отомстить Плаксиной за поездки в ЛДНР (!!!).

Адвокат Успенской Елена Сенина пояснила, что провокаторы с Украины могли снова подсадить Плаксину на наркотики, пока мать была на гастролях, после чего вывезли ее из страны. Под действием наркотиков Татьяну якобы заставили дать интервью на камеру, где вынудили «дискредитировать мать».

5. «Изнасиловал медбрат»

Стоит ли говорить, чем закончился этот детектив? Верно: уже 3 октября Татьяна нашлась. Правда, как Степа Лиходеев, в неожиданной локации - Израиле. В эфире программы «Ты не поверишь!» девушка рассказала, что сбежала из-за гиперопеки матери. И заодно вспомнила, как в реабилитационном центре в США ее изнасиловали.

- Пришел медбрат, чем-то меня заколол и начал взаимодействовать со мной, - призналась Плаксина. - Очередная травма. И физическая тоже.

Получается, опять виноваты родители, которые уложили Татьяну в рехаб, когда она «развязалась». Ну и некий медбрат, заявление в полицию на которого до сих пор не поступило. Зная систему правосудия в США, сложно сомневаться, что такое преступление можно было замять. Именно поэтому адвокат певицы Елена Сенина не склонна верить признаниям Плаксиной: защитница считает, что девушка выступила на ТВ «в состоянии измененного сознания», а интервью раздает ради денег. Ну если это действительно так, то поведению дочери Успенской есть хоть какое-то рациональное объяснение.