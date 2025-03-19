Петросян сделал новое заявление на фоне отказа от общения с дочерью: «Не дождетесь»

79-летний известный юморист и отец двух маленьких детей Евгений Петросян в гневе от информации, которая распространяется в Сети. После того, как Евгений Петросян попал в больницу, появились сообщения об отмене его выступлений.

Будете меня еще долго слушать

Однако сам Евгений Ваганович заявляет, что все это домыслы. Он уже пошел на поправку и даже выписан из клиники. В личном блоге Евгений Петросян заявил, что злопыхатели его смерти не дождутся.

«Тут вот такое вот известие: «Петросян уже окочурился». Не дождетесь!.. Если я даже и помру, вы все равно будете меня еще долго-долго слушать. Я надеюсь, во всяком случае…» — написал Евгений Петросян в присущей ему манере.

Суд со старшей дочкой

Стоит добавить, что информация об ухудшении здоровья 79-летнего Евгения Петросяна совпала с другим важным событием в жизни сатирика. Евгений Петросян сейчас судится со своей старшей дочкой Викториной Петросянц, пытаясь выписать ее из небольшой квартиры в центре Москвы.

В качестве причины Евгений Петросян заявил, что его дочь накопила долги по коммуналке.

Однако Викторина Петросянц с таким положением дел несогласна. Наследница Евгения Петросяна наняла адвоката. Юрист пыталась организовать встречу отца и дочери, но Петросян отказался что-либо обсуждать с Викториной.

«В прошлый раз Евгений Ваганович приходил на беседу, которая у нас не состоялась. Как я поняла, он не хочет с ней общаться», — рассказала Мария Бродская в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

По некоторым данным, такое отношение Евгения Петросяна к дочери продиктовано тем, что Викторина не приняла молодую жену отца Татьяну Брухунову. В этой истории она оказалась на стороне Елены Степаненко, с которой Евгений Петросян со скандалом развелся ради юной возлюбленной.