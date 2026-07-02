Дочь Екатерины Климовой стала похожа на красавицу маму точь-в-точь

Девушка редко радует поклонников личными кадрами, но на этот раз появилась в смелом наряде, который подчеркнул ее фигуру. Подписчики пришли в восторг.
«Богиня», «Как же ты похожа на маму», «Расцвела невероятно», — комментируют фото поклонники. Многие отметили, что Елизавета за последние годы заметно повзрослела и стала увереннее в себе.
Сама Екатерина Климова несколько месяцев назад трогательно поздравила дочь с днем рождения. Актриса призналась, что гордится старшей наследницей и благодарит ее за то, что она стала такой замечательной:
«Дочь! Моя любовь! Моя старшая, а значит, самая трудная. И не потому, что у тебя сложный характер, а потому, что на твое детство пришлось мое становление: ошибки, бесконечное отсутствие из-за работы, взлеты и падения в личной жизни. Ты видела, помнишь и знаешь все. Прости меня, но вместе с тобой я и взрослела, увы и ах! Какая же это радость для всей нашей семьи, что ты выросла, несмотря ни на что, человеком с добрым сердцем — мудрой и очень красивой».
Дочь Екатерины Климовой Елизавета. Фото: соцсети
Ранее Климова рассказывала о том, чем сегодня занимается ее дочь. Елизавета окончила журфак МГУ, а затем поступила в магистратуру Высшей школы экономики, получая второе образование. Девушка уже самостоятельная, живет отдельно и много работает.
«По работе ей приходится довольно много ездить, путешествовать, поэтому видимся мы редко. Специально этим летом ездили вдвоем на Мальдивы, чтобы пообщаться: вдоволь наобниматься, насмеяться, наговориться», — делилась Климова в интервью «Каравану историй».
Актриса подчеркнула, что всегда хотела, чтобы дочь была самостоятельной и двигалась по жизни сама. «Что Лиза и делает!» — добавила она. И судя по всему, у старшей дочери Климовой все получается: у нее есть любимая работа, она много путешествует и радует маму своими успехами.
Екатерина Климова — известная российская актриса театра и кино. Пик популярности ей принесли роли в сериалах «Бедная Настя» и «Мы из будущего». У артистки четверо детей, старшая дочь Елизавета родилась в 2001 году от первого брака с актером Ильей Хорошиловым.
Дочь живет отдельно, строит карьеру и редко появляется в публичном поле, предпочитая вести закрытый образ жизни. Сама Климова, несмотря на плотный график, старается находить время для общения с детьми.