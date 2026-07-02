Дочь Екатерины Климовой стала похожа на красавицу маму точь-в-точь

Ранее Климова рассказывала о том, чем сегодня занимается ее дочь. Елизавета окончила журфак МГУ, а затем поступила в магистратуру Высшей школы экономики, получая второе образование. Девушка уже самостоятельная, живет отдельно и много работает.

«По работе ей приходится довольно много ездить, путешествовать, поэтому видимся мы редко. Специально этим летом ездили вдвоем на Мальдивы, чтобы пообщаться: вдоволь наобниматься, насмеяться, наговориться», — делилась Климова в интервью «Каравану историй».

Актриса подчеркнула, что всегда хотела, чтобы дочь была самостоятельной и двигалась по жизни сама. «Что Лиза и делает!» — добавила она. И судя по всему, у старшей дочери Климовой все получается: у нее есть любимая работа, она много путешествует и радует маму своими успехами.

Екатерина Климова — известная российская актриса театра и кино. Пик популярности ей принесли роли в сериалах «Бедная Настя» и «Мы из будущего». У артистки четверо детей, старшая дочь Елизавета родилась в 2001 году от первого брака с актером Ильей Хорошиловым.

Дочь живет отдельно, строит карьеру и редко появляется в публичном поле, предпочитая вести закрытый образ жизни. Сама Климова, несмотря на плотный график, старается находить время для общения с детьми.