Дочь Даны Борисовой призналась, что бывший абьюзил ее: «Помешан на пиаре»

Дочь Даны Борисовой Полина Аксенова призналась, что бывший возлюбленный, продюсер Артур Якобсон абьюзил ее. Об этом она рассказала журналистам перед показом Джемала Махмудова.

«Когда мы встречались, он заставлял меня придумывать для него какие-то инфоповоды. Говорил: «Позови меня туда, позови меня сюда, чтобы нас сняли», - отметила Полина.

- Уже я ухожу (с красной дорожки), а он до последнего дает комментарий. И потом в ночи, когда я уже хочу спать, он до пяти утра читает статьи про нас и смотрит видео.

Поэтому человек помешан на пиаре и не может остановиться».