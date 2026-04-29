Дочь Даны Борисовой призналась, что бывший абьюзил ее: «Помешан на пиаре»

Дочь Даны Борисовой Полина Аксенова призналась, что бывший возлюбленный, продюсер Артур Якобсон абьюзил ее. Об этом она рассказала журналистам перед показом Джемала Махмудова.
Полина Аксенова: «Уже я ухожу, а он до последнего дает комментарий»
«Когда мы встречались, он заставлял меня придумывать для него какие-то инфоповоды. Говорил: «Позови меня туда, позови меня сюда, чтобы нас сняли», - отметила Полина.
- Уже я ухожу (с красной дорожки), а он до последнего дает комментарий. И потом в ночи, когда я уже хочу спать, он до пяти утра читает статьи про нас и смотрит видео.
Поэтому человек помешан на пиаре и не может остановиться».
Дана Борисова об Артуре Якобсоне: «Какие-то попытки насилия все-таки были»
По словам Даны Борисовой, Артур Якобсон навязывал дочери свое взрослое видение мира, пытался перевоспитать под себя.
«Слава Богу, что она выбралась из этих отношений», - сказала Дана.
А на вопрос, бил ли ее молодой человек, Полина отвечать не стала.
«Но какие-то попытки насилия все-таки были. Психологического и всякого разного», - добавила Дана.
