Дочь Даны Борисовой призналась, что бывший абьюзил ее: «Помешан на пиаре»

Дана Борисова и Полина Аксенова. Фото: Михаил Фролов/ «Комсомольская правда»

Телеведущая порадовалась, что дочка выбралась из этих отношений.

Дочь Даны Борисовой Полина Аксенова призналась, что бывший возлюбленный, продюсер Артур Якобсон абьюзил ее. Об этом она рассказала журналистам перед показом Джемала Махмудова.

Полина Аксенова: «Уже я ухожу, а он до последнего дает комментарий»

«Когда мы встречались, он заставлял меня придумывать для него какие-то инфоповоды. Говорил: «Позови меня туда, позови меня сюда, чтобы нас сняли», - отметила Полина.

- Уже я ухожу (с красной дорожки), а он до последнего дает комментарий. И потом в ночи, когда я уже хочу спать, он до пяти утра читает статьи про нас и смотрит видео.

Поэтому человек помешан на пиаре и не может остановиться».

Дана Борисова об Артуре Якобсоне: «Какие-то попытки насилия все-таки были»

По словам Даны Борисовой, Артур Якобсон навязывал дочери свое взрослое видение мира, пытался перевоспитать под себя.

«Слава Богу, что она выбралась из этих отношений», - сказала Дана.

А на вопрос, бил ли ее молодой человек, Полина отвечать не стала.

«Но какие-то попытки насилия все-таки были. Психологического и всякого разного», - добавила Дана.

