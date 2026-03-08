Дана Борисова о бойфенде дочери: "Он ее на полном серьезе стал душить"

Дочь Даны Борисовой, Полина Аксенова, столкнулась с абьюзом со стороны своего бывшего возлюбленного, продюсера Артура Якобсона. Однако теперь все в прошлом. Об этом в интервью Василию Шурову рассказала сама Дана.

Дана Борисова: "Он ее стал душить из-за макарон"

По словам телеведущей, в этих отношениях ее дочь превратилась в пиявку. Полина готова была ночевать у Артура под дверью и терпеть все его выходки.

В качестве примера Дана Борисова привела ужасающий случай.

"Он ее стал душить из-за макарон. Она ему накануне говорит: “Купи что-нибудь покушать”, он принципиально ничего не покупает, потому что ждет, когда она уже выселится от него, - вспомнила Дана. Она не выселяется. Он купил себе одну порцию макарон, Полина ее съела — началась истерика под предлогом, что он ходит к зубному и ему нужно таблетку заесть обязательно. И на этой почве он стал ее на полном серьезе душить".

Как развивались отношения дочери Даны Борисова и Артура Якобсона

Напомним, в сентябре Полина Аксенова сообщила о своих отношениях с 35-летним продюсером Дмитрия Диброва Артуром Якобсоном. По словам девушки, они были знакомы давно, но романтические чувства возникли неожиданно для них обоих.

Пара стала часто видеться. Как рассказывала Аксенова, партнер проявлял щедрость, даря ей подарки и давая деньги на личные расходы.

В декабре Полина написала в соцсетях, что рассталась с возлюбленным. Но при этом призналась, что сама виновата в случившемся.

А что вы думаете о данной ситуации? Делитесь в комментариях!