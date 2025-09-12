Дочь Бородиной Теона снимается в кино вместе с мамой: "С 7 утра на ногах"

Телеведущая Ксения Бородина поделилась в личном блоге кадрами со съемочной площадки нового фильма 'За любовь'. В кинозвезды она метит не одна, а в компании своей дочери Теоны. Какие лишения терпят мать и дочь, чтобы стать известными актрисами?

Ксения Бородина рассказала о суровых буднях киноактрис

Телеведущая Ксения Бородина расширяет горизонты. Теперь она еще и снимается в кино. В телеграм-канале она поделилась снимками со съемочной площадки.

Вместе с Бородиной в кино снимается ее младшая дочь Теона и дочь Джигана и Оксаны Самойловой Лея. Ксения сообщила, что из-за съемок приходится терпеть лишения. В виде ранних подъемов.

"Камера, мотор. С 7 утра на ногах, в 8:50 уже приступили к съемкам", — сообщила Бородина в телеграм-канале.

Она засняла и юных звезд за трапезой. Теона и Лея с удовольствием уплетали еду в вагончике Ксении Бородиной. Начинающие актрисы выглядели очень довольными.