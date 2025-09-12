Дочь Бородиной Теона снимается в кино вместе с мамой: "С 7 утра на ногах"

Телеведущая Ксения Бородина поделилась в личном блоге кадрами со съемочной площадки нового фильма 'За любовь'. В кинозвезды она метит не одна, а в компании своей дочери Теоны. Какие лишения терпят мать и дочь, чтобы стать известными актрисами?
Ксения Бородина рассказала о суровых буднях киноактрис
Телеведущая Ксения Бородина расширяет горизонты. Теперь она еще и снимается в кино. В
Вместе с Бородиной в кино снимается ее младшая дочь Теона и дочь Джигана и Оксаны Самойловой Лея. Ксения сообщила, что из-за съемок приходится терпеть лишения. В виде ранних подъемов.
"Камера, мотор. С 7 утра на ногах, в 8:50 уже приступили к съемкам", — сообщила Бородина в телеграм-канале.
Она засняла и юных звезд за трапезой. Теона и Лея с удовольствием уплетали еду в вагончике Ксении Бородиной. Начинающие актрисы выглядели очень довольными.
Дочь Бородиной Теона и дочь Самойловой Лея. Фото: соцсети Ксении Бородиной
"Актрисы все в своем вагончике съели, пришли к маме", — подписала снимок Ксения Бородина.
Какая роль досталась Ксении Бородиной
Ксения Бородина на днях сообщила, что начала сниматься в кино. Она играет главную роль в фильме 'За любовь'. Партнером Бородиной по проекту стал Алексей Чадов.
Они играют пару на грани развода. У супругов появляется шанс изменить все, когда им в руки попадает волшебная бутылка. Удастся ли им спасти свой брак?
Что сейчас происходит в жизни Ксении Бородиной
В жизни Ксении Бородиной наступила светлая полоса. Этим летом она вышла замуж за Николая Сердюкова. Пара много путешествовала, посетила несколько стран.
Выиграла Бородина джек-пот и в виде главной роли в кино. Она и ранее принимала участие в фильмах. Но это были второстепенные и малозаметные роли.
Теперь же у Ксении появился шанс заявить о себе, как о полноценной актрисе. Справится ли Николай Сердюков с еще одним успехом любимой жены? Ведь она обещала родить ему ребенка, а сама отправилась сниматься в кино.
Читайте также: