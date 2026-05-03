Дочь Алексея Пиманова тяжело переживает потерю отца: «Он как Небо укрывает нас»

Приемная дочь известного журналиста Алексея Пиманова, ушедшего из жизни 23 апреля, Дарья опубликовала трогательное обращение к отцу в своем личном блоге.

Она призналась, что лишь теперь, когда вся семья оказалась в сборе, она осознала, что папы больше нет. Дарья очень любила Алексея, хотя он и не был ее родным отцом. Алексей Пиманов удочерил Дашу, находясь в браке с телеведущей Валентиной Пимановой.

Дарья Пиманова: «И вот прошло уже десять дней… и пронеслись они в бесконечных слезах»

Дарья неоднократно подчеркивала, что именно отец поддерживал ее во всех начинаниях, особенно в вопросах карьеры. 42-летняя Дарья Пиманова является режиссером, сценаристом и продюсером многих проектов на отечественном телевидении.

Сейчас, по словам Дарьи, она постепенно учится смиряться с произошедшим. Но в каждой ее строчке, обращенной к ушедшему отцу, конечно, много боли.

«И вот прошло уже десять дней… и пронеслись они в бесконечных слезах, воспоминаниях, молитвах, сожалениях, соболезнованиях и невозможности понять и принять… Все эти дни мы часами разговаривали и доставали из памяти малейшие детали прошлого, потому что так было легче и теплее… И, несмотря на незаживающую рану, все мы, дети, пришли к тому, что ощущаем сейчас одно и то же — «папа теперь еще сильнее, чем был, он теперь как Небо укрывает нас и защищает, улыбаясь своей фирменной улыбкой, и это навсегда», — написала в соцсетях Дарья Пиманова.

Дарья Пиманова поблагодарила всех, кто помогал ее семье

Дарья выразила благодарность неравнодушным людям, друзьям, коллегам и каждому, для кого эта утрата тоже стала тяжелым ударом, но кто нашел в себе силы протянуть их семье руку помощи.

Дарья подчеркнула, что родные Алексея Пиманова ощущают огромную поддержку от окружающих. И именно она не позволяет им опустить руки в этот невыносимо трудный час.