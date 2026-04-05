Дмитрий Масленников рассказал, как сделал предложение Клаве Коке: "Это самое большое чудо, которое происходило в моей жизни"

Певица Клава Кока призналась, что никогда прежде не испытывала столь сильных чувств, как к своему избраннику, блогеру Дмитрию Масленникову. Пара, недавно официально подтвердившая отношения, объявила о планах вступить в брак.

Клава Кока поделилась подробностями романа с Дмитрием Масленниковым

Клава Кока поделилась подробностями их романа: несколько месяцев гармоничных отношений без ссор и недопониманий, совместные путешествия по разным странам и взаимные усилия в организации романтических свиданий.

"Мы как два влюбленных кота, радуемся и усиляем друг друга", — отметила артистка.

Как Дмитрий Масленников сделал Клаве Коке предложение

Со своей стороны, Масленников рассказал историю своего предложения руки и сердца. По словам блогера, осознание серьезности чувств пришло к нему во время прогулки по заснеженной Тверской улице. И это было очень атмосферно!

"У меня были до этого отношения. Я искренне думал, что любил. Нет! Это вообще несравнимо. Я на какой-то эйфории еще час шел по Тверской, под снегом, в своих мыслях. Я подумал, что это самое большое чудо, которое происходило в моей жизни", - рассказал Дмитрий Масленников.

Решение сделать предложение возлюбленной блогер принял еще до Нового года, а реализовал его на Мальдивах. Из-за сильного волнения блогеру пришлось вставать на колено дважды.

"В последний день нашего отпуска на Мальдивах я решился сделать ей предложение. Мы устроили свидание на берегу. И вот наступает тот самый момент. Я встаю на одно колено. И таким тонким голосом сказал: "Ты выйдешь за меня замуж?". В этот момент во мне пробился 15-летний подросток. Она говорит: "Да", мы обнимаемся. Я понимаю, что что-то не так и делаю предложение еще раз", - поделился Дмитрий Масленников.

А вам нравится эта пара? Делитесь в комментариях!