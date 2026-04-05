Бывшая Масленникова обвинила Клаву Коку в их разрыве: "Женщина, которая вторгается в отношения"

Певица Клава Кока и блогер Дмитрий Масленников объявили о своей помолвке. Но, как говорится, ложка дегтя портит бочку меда. Романтическая история оказалась с подвохом.

Бывшая Масленникова: "Если в нашем мире поощряется восхлавление женщин, которые уводят мужчин из отношений, то я покинула чат"

Так, известный блогер Сабина Хайрова опубликовала видео, в котором публично обвинила певицу в том, что та увела ее возлюбленного.

"Если в нашем мире поощряется восхваление женщин, которые вторгаются в отношения, уводят мужчин из отношений и семей, подавая это под соусом романтики, то я умываю руки, ну или… покинула чат-чат", - заявила Сабина.

Кстати, в этом заявлении читается явный намек на соперницу. Ведь "Покинула чат" - так называется песня Клавы Коки.

Как на заявление Сабины отреагировали в Интернете

После громкого заявления Сабины Интернет-сообщество раскололось.Одни поклонники звездной пары отказывались верить в "измену", другие выражали поддержку Сабине, а третьи считали, что это часть некой пиар-акции.

Теперь паре, вероятно, предстоит публично ответить на все обвинения.

Напомним, отношения Дмитрия Масленникова и Клавы Коки начались с дружбы. Одно время певица и блогер приятельствовали, но потом их чувства вышли за рамки платонических.

