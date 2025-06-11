Дмитрий Колдун: "Жена схватила и швырнула на соседний стол девицу"

Известный певец Дмитрий Колдун рассказал об отношениях с женой. Главное в их браке с Викторией Хамицкой — это доверие. 40-летний Дмитрий Колдун окружен поклонницами. Но при этом у его супруги нет поводов для ревности.

Дмитрий Колдун признался, что в его жизни сейчас нет никаких историй. Поклонницы не бросаются на него. Не то, что в молодые годы. Однажды его жене пришлось применить даже физическую силу. Виктория стремилась оградить Дмитрия от атаки одной нетрезвой дамочки.

"Были времена, еще когда мы были студентами, когда проходили все эти конкурсы, шоу, 'Евровидение', — тогда, конечно, могли набрасываться где-нибудь в клубах. Один раз, помню, жена схватила и швырнула на соседний стол девицу, которая на меня набросилась", — поделился с MK.RU Дмитрий Колдун.

Восьмилетняя дочь Дмитрия Колдуна Алиса задает звездному папе неудобные вопросы. Однажды девочка поинтересовалась, изменял ли отец ее маме. Колдун считает подобный интерес дочери влиянием неких сериалов.

"У жены даже нет поводов для ревности", — отметил Дмитрий Колдун.

С женой Викторией Дмитрий Колдун в браке уже тринадцать лет. А отношениям этой пары 24 года. Дмитрий Колдун уверен, что он и Виктория просто сделали правильный выбор.

У супругов двое детей: дочь Алиса и сын Ян.

Дмитрий Колдун стал известен после участия в проекте Первого канала 'Фабрика звезд.' Он принимал участие в шестом сезоне шоу и стал его победителем.