Дмитрий Дибров об экс-жене: "Если она вернется, то и секунды думать не буду"

Дмитрий Дибров готов принять экс-жену обратно. Об этом он рассказал в программе Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".

Известный телеведущий, недавно оформивший развод с молодой супругой, уже обзавелся новой спутницей – нутрициологом Екатериной. Тем не менее, его чувства к Полине не угасли. В беседе с Лерой Кудрявцевой он признался, что готов простить любимой женщине все ее прошлые измены.

Дмитрий Дибров об экс-жене Полине: "Сразу приму ее назад"

"Если она вернется, то и секунды думать не буду. Знаешь, никогда не буду попрекать ее этим! Я готов все простить, конечно. И это ради будущей жизни. Ей уже спасибо за эти прекрасные 16 лет в браке. Вот если сейчас она скажет, что хочет обратно ко мне, то и слова в ответ не услышит…Сразу приму ее назад", - заявил Дибров.

Ведущий подчеркнул, что в случае возвращения Полины Дибровой не станет напоминать о тяжелых событиях 2025 года, но при этом сделает для себя определенные выводы.

Дмитрий Дибров показал Лере Кудрявцевой тот особняк, в котором они жили с Полиной и тремя детьми. Он рассказал, что в браке жена практически не занималась домашним хозяйством: не готовила, не стирала, не убирала. За нее это делали специально обученные люди.

А в задачи Полины входило только отдавать им распоряжения. Кроме того, Дмитрий старался всячески баловать молодую супругу. Так, он возил ее в разные страны, на курорты, покупал наряды, бриллианты, чтобы она сияла для него.

"Она всегда умела принимать подарки и делать мужчину счастливым, включая секретные арсеналы, о которых я, разумеется, рассказывать не стану. Она умела и это.. Я ее подучил немножко, конечно. Сделал это на основании своих предыдущих общений", - отметил Дмитрий.

