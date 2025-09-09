Дмитренко из 'Дома-2' увиделся с дочками от Рапунцель: "Мои копии"

Лед в отношениях экс-супругов Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко тронулся! Дмитренко впервые за долгое время было позволено увидеться с дочками Василисой и Софией. Неужели Ольга разрешила?
Дмитренко провел время с дочками от Рапунцель
Бывший участник 'Дома-2' Дмитрий Дмитренко поделился в микроблоге трогательными кадрами. Таких фото в его ленте не было очень давно. В кадре он предстал с дочками Василисой и Софией.
И папа, и его наследницы на фото выглядят счастливыми. Дмитренко сводил Василису и Софию в кафе. С собой они явно взяли кого-то еще. Ведь кто-то же делал эти кадры!
"Мои копии — точь-в-точь", — подписал снимки с дочками счастливый папаша.
Дмитрий Дмитренко с дочками Василисой и Софией. Фото: соцсети Дмитрия Дмитренко
Дмитренко и Рапунцель больше не враждуют?
Означает ли эта встреча Дмитренко с дочками конец их вражде с бывшей женой? Вопрос остается открытым. Но ясно одно: Ольга Рапунцель явно привирала, когда говорила, что девочки не хотят видеть папу.
Именно их нежеланием Ольга Рапунцель объяснила свой запрет Дмитренко приходить на линейку в школу к дочери Софии. Ольга одна отводила девочку в первый класс. И фотографировалась с ней около школы.
Видевший все это в соцсетях Дмитренко страдал. Он жаловался в личном блоге на невозможность обнять дочерей, которых обожает. Неужели Ольга смилостивилась?
Справка
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко сыграли свадьбу на 'Доме-2' в июле 2017 года. На проекте появились на свет две дочери пары, Василиса и София. Но в 2023 году Рапунцель и Дмитренко расстались.
Официально они развелись в начале 2024 года. Уже несколько месяцев бывшие супруги скандалят. Дмитренко не удается найти подход к строптивой матери своих дочерей.
