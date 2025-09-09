Дмитренко из 'Дома-2' увиделся с дочками от Рапунцель: "Мои копии"

Лед в отношениях экс-супругов Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко тронулся! Дмитренко впервые за долгое время было позволено увидеться с дочками Василисой и Софией. Неужели Ольга разрешила?

Дмитренко провел время с дочками от Рапунцель

Бывший участник 'Дома-2' Дмитрий Дмитренко поделился в микроблоге трогательными кадрами. Таких фото в его ленте не было очень давно. В кадре он предстал с дочками Василисой и Софией.

И папа, и его наследницы на фото выглядят счастливыми. Дмитренко сводил Василису и Софию в кафе. С собой они явно взяли кого-то еще. Ведь кто-то же делал эти кадры!