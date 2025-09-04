Разборки Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко: развелись "по совету тещи", скандалили из-за квартиры, теперь сражаются за дочерей

Звезды "Дома-2" Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель снова участвуют в привычных публичных разборках. На этот раз Дмитрий отстаивает свое право видеться с дочерями. Он хотел прийти к дочке Василисе на линейку, но не смог сделать этого.
Как Ольга Рапунцель не разрешила Дмитрию Дмитренко прийти на линейку дочери
Мужчина также опубликовал фрагменты переписки с экс-супругой, чтобы донести свою позицию до широкой общественности.
"1 сентября Василиса идет в школу, я хочу присутствовать, я ее отец. У меня такие же права на детей, как и у тебя по законодательству. Думай, захочешь все сделать мирно, тогда давай общаться с детьми", — написал Дмитрий бывшей жене.
Однако она ответила, что Василиса будет плакать, завидев его. И вообще, мужчине лучше брать детей по воскресеньям.
Стоит отметить, что публичные выяснения отношений пары длятся уже давно. А ведь все так красиво начиналось. Давайте вспомним историю Дмитрия и Ольги, которые, по всей видимости, не хотят слышать друг друга.
Ольга Рапунцель с дочкой Василисой на линейке. Фото: соцсети
Из-за чего Рапунцель и Дмитренко ссорились в начале семейной жизни
Звезды телестройки поженились 17 июня 2017 года. Для церемонии бракосочетания невеста выбрала роскошное белое платье с длинным шлейфом и диадемой. За этот образ девушка заплатила около 500 тысяч рублей. Первую брачную ночь молодожены провели в дорогом пятизвездочном отеле.
И вскоре новобрачная узнала о своем интересном положении. Однако эта новость не спасла пару от первых семейных дрязг, переросших в вечные.
Дмитрия даже обвинили в физическом насилии по отношению к беременной супруге, и она подавала заявление в полицию. Но, конечно, мужчину никто не стал заключать под стражу.
Тогда казалось, что милые бранятся — только тешатся. И все обиды были забыты.
Ольга также простила супругу измену, произошедшую во время их размолвки, объяснив это происками другой женщины.
Весной 2018 года у пары родилась дочь Василиса. А в июне 2020 года на свет появилась их вторая дочь, которую назвали Софией.
Казалось, теперь семейство ждет только счастливое будущее. Ведь в 2022 году супруги вместе отдыхали в Турции и встретили новый, 2023 год. Однако в феврале 2023 года они неожиданно объявили о разводе.
Почему развелись звезды "Дома-2"
По словам Дмитрия, брак распался из-за постоянных упреков со стороны тещи и того, что Ольга Рапунцель настраивала детей против отца. Со своей стороны, Ольга утверждала, что причиной развода стали измены мужа.
Дмитрий также заявлял, что у Ольги появился богатый воздыхатель. И якобы теща советовала ей развестись и сосредоточиться на отношениях с более обеспеченным ухажером. Мол, не на помойке же себя нашла!
В итоге развод был официально оформлен 22 августа 2023 года. Однако судебные разбирательства по разделу имущества и определению порядка встреч отца с детьми только начинались.
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко. Фото: соцсети
Разборки Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко после развода
Ситуация обострилась до того, что Рапунцель обвинила бывшего мужа в домогательствах к дочерям и потребовала с него 10 миллионов рублей в качестве моральной компенсации, а также 2 миллиона на алименты за период, когда Дмитрий не работал, а Ольга самостоятельно содержала семью.
После всех обвинений Дмитренко подал иск о защите чести и достоинства к своей бывшей супруге, который в итоге был удовлетворен судом.
В феврале 2024 года Дмитрий сообщил, что им удалось урегулировать все вопросы, связанные с разделом имущества и встречами с детьми. Но на этом разборки не прекратились.
Супруги не могли договориться о разделе квартиры, в которой жили вместе с двумя дочками. Тогда Рапунцель снимала жилье, а Дмитренко, начав новую жизнь на проекте "Дом-2", поселил свою новую возлюбленную как раз в этой семейной квартире.
И вот теперь Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко снова схлестнулись в борьбе за детей. Как писал Александр Блок: "И вечный бой, покой нам только снится".
Читайте также: