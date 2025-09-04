Разборки Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко: развелись "по совету тещи", скандалили из-за квартиры, теперь сражаются за дочерей

Из-за чего Рапунцель и Дмитренко ссорились в начале семейной жизни

Звезды телестройки поженились 17 июня 2017 года. Для церемонии бракосочетания невеста выбрала роскошное белое платье с длинным шлейфом и диадемой. За этот образ девушка заплатила около 500 тысяч рублей. Первую брачную ночь молодожены провели в дорогом пятизвездочном отеле.

И вскоре новобрачная узнала о своем интересном положении. Однако эта новость не спасла пару от первых семейных дрязг, переросших в вечные.

Дмитрия даже обвинили в физическом насилии по отношению к беременной супруге, и она подавала заявление в полицию. Но, конечно, мужчину никто не стал заключать под стражу.

Тогда казалось, что милые бранятся — только тешатся. И все обиды были забыты.

Ольга также простила супругу измену, произошедшую во время их размолвки, объяснив это происками другой женщины.

Весной 2018 года у пары родилась дочь Василиса. А в июне 2020 года на свет появилась их вторая дочь, которую назвали Софией.

Казалось, теперь семейство ждет только счастливое будущее. Ведь в 2022 году супруги вместе отдыхали в Турции и встретили новый, 2023 год. Однако в феврале 2023 года они неожиданно объявили о разводе.

Почему развелись звезды "Дома-2"

По словам Дмитрия, брак распался из-за постоянных упреков со стороны тещи и того, что Ольга Рапунцель настраивала детей против отца. Со своей стороны, Ольга утверждала, что причиной развода стали измены мужа.

Дмитрий также заявлял, что у Ольги появился богатый воздыхатель. И якобы теща советовала ей развестись и сосредоточиться на отношениях с более обеспеченным ухажером. Мол, не на помойке же себя нашла!

В итоге развод был официально оформлен 22 августа 2023 года. Однако судебные разбирательства по разделу имущества и определению порядка встреч отца с детьми только начинались.