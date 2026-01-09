Директор Владимира Кузьмина отреагировал на сообщения о его госпитализации

Директор Владимира Кузьмина раскрыл правду о состоянии артиста. Он объяснил, что произошло на самом деле. И по какой причине Владимир Кузьмин отменил два концерта в столичных клубах.

Правда о здоровье Кузьмина

Как оказалось, 70-летнего Владимира Кузьмина сразил обычный вирус. Сейчас в стране многие болеют. Зимой это обычное дело. Ничего страшного с пожилым рокером не произошло.

"Никакой больницы или госпитализации, Владимир словил обычный вирус. Концерты состоятся, но позже", — цитирует KP.RU директора артиста Александра Сябро.

Что случилось с Владимиром Кузьминым

Накануне поздно вечером телеграм-каналы сообщили о госпитализации Владимира Кузьмина. Якобы музыканта увезли на машине скорой помощи прямо из клуба, где он выступал. Писали, что Кузьмин упал в обморок.

Поклонники артиста были очень сильно взволнованны. Они помнят о его проблемах с сердцем. В 2024-м году у Владимира Кузьмина был приступ стенокардии.

Каким был прошедший год для Кузьмина

В прошлом году Владимир Кузьмин вновь стал дедушкой. У него родился внук. Малыш родился в семье сына Кузьмина Никиты и его жены Ирины. У пары есть еще старшая дочка Агата.

Но были в минувшем году и потери. В марте скоропостижно скончался брат музыканта Александр Кузьмин.

Владимир Кузьмин оплатил похороны родственника. Но на прощание с ним не пришел. У братьев были напряженные отношения. Владимир Кузьмин не мог принять пристрастие Александра к алкоголизму.

За плечами у Владимира Кузьмина несколько браков. Он был счастлив с актрисой и телеведущей Верой Сотниковой. А его последней музой стала девушка по имени Екатерина. Она моложе супруга почти на 27 лет.

А вы любите творчество Владимира Кузьмина? Ответьте в комментариях.