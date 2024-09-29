Владимир Кузьмин и его жена Екатерина отмечают 23-ю годовщину свадьбы

Известный музыкант, 69-летний Владимир Кузьмин поделился в микроблоге совместными снимками со своей молодой красавицей-женой Екатериной. Блондинка моложе звездного супруга на 27 лет, ей 42 года, и 23 из них Екатерина живет в браке с Владимиром Кузьминым. На фото она просто сияет и светится от счастья рядом с любимым супругом.

«29 сентября. 23-я годовщина. У нас все хорошо, желаем и вам того же. Пускай это не кончается», — так подписали снимки Владимир Кузьмин и его жена Екатерина.

Пара поженилась в 2001-м году. Правда, в этом союзе не все было безоблачно. В 2018-м году Владимир Кузьмин и Екатерина расставались и даже официально оформляли развод.

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Владимир Кузьмин закрутил роман с 27-летней Светланой Карпуниной. Но через год музыкант вернулся к бывшей жене Екатерине, и в январе 2020 года пара обвенчалась, а осенью того же года вновь поженилась.