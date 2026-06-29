Директор Пугачевой прокомментировал состояние певицы после операций

Концертный директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова в беседе со «СтарХит» ответила на вопросы о здоровье певицы. Артистка, по ее словам, уже много лет не дает концертов.

«Да, я ее концертный директор, и мы на связи. Но Алла Борисовна не дает концертов уже 10–12 лет! Я живу в Москве, а Алла Борисовна живет на Кипре!» — заявила Чупракова.

Касательно здоровья певицы директор отказалась давать какие-либо комментарии.

«Но, как говорил мой знакомый врач, у нее все соответственно полу и возрасту», — добавила она.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 76-летняя Пугачева перенесла две сложные операции на сердце в европейской клинике и из-за проблем со здоровьем окончательно завершила карьеру.

Сообщалось, что артистка отказывается от крупных гонораров, в том числе от концерта в Таиланде за 2 миллиона долларов и частного мероприятия за 500 тысяч .

Сейчас Алла Борисовна живет на Кипре вместе с мужем Максимом Галкиным* (признан в России иноагентом) и детьми-близнецами. Сама певица после завершения карьеры появляется на публике редко, ее фото в соцсетях появляются все реже, что только подогревает слухи о ее самочувствии.

На вопросы о возвращении на сцену она пока не отвечает, а родные стараются ограждать ее от лишнего внимания и сохранять покой.

*Максим Галкин внесен в реестр иноагентов