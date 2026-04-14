"Сделала свои выводы": Наталья Штурм — о приезде Аллы Пугачевой в Москву в день рождения

Певица Наталья Штурм в беседе с Teleprogramma.org сформулировала свое отношение к возможному приезду Аллы Пугачевой в России. Исполнительница хита о школьном романе дала понять, что Алла Борисовна имеет полное право на то, чтобы вернуться в страну, которую считает своим домом.

Наталья Штурм прокомментировала появившиеся в ряде СМИ сообщения о том, что Алла Пугачева в скором времени может приехать в Москву. Певица считает, что Алла Борисовна может наведываться домой в любое время, которое сочтет подходящим для этого момента.

"Что касается приезда Аллы Пугачевой в Москву — конечно, она приедет тогда, когда сама этого захочет. Здесь ее дом, ее корни и, безусловно, часть ее мыслей остается с Россией", — отметила Наталья Штурм.

При этом Наталья Штурм уверена, что Алла Пугачева уже не появится перед поклонниками. Вряд ли певица, которой 15 апреля исполнится 77 лет, мечтает о возвращении на сцену. Она уже давно сделала свой выбор в пользу семьи.

"Что касается концертов: если будет спрос, организаторы всегда найдутся. Однако лично я считаю, что Алла Пугачева больше не будет давать концерты в России. Она, вероятно, уже сделала свои выводы и выберет спокойную жизнь рядом с семьей", — добавила Наталья Штурм.

Наталья считает, что Алла Пугачева в свое время покинула Россию, поскольку у нее не было другого выбора. Она просто последовала за своим мужем, иноагентом Максимом Галкиным*. Поскольку хотела сохранить семью, в которой подрастают двое детей, близнецы Гарри и Лиза.