"Сделала свои выводы": Наталья Штурм — о приезде Аллы Пугачевой в Москву в день рождения

Певица Наталья Штурм в беседе с Teleprogramma.org сформулировала свое отношение к возможному приезду Аллы Пугачевой в России. Исполнительница хита о школьном романе дала понять, что Алла Борисовна имеет полное право на то, чтобы вернуться в страну, которую считает своим домом.
Что сказала Штурм о приезде Пугачевой
Наталья Штурм прокомментировала появившиеся в ряде СМИ сообщения о том, что Алла Пугачева в скором времени может приехать в Москву. Певица считает, что Алла Борисовна может наведываться домой в любое время, которое сочтет подходящим для этого момента.
"Что касается приезда Аллы Пугачевой в Москву — конечно, она приедет тогда, когда сама этого захочет. Здесь ее дом, ее корни и, безусловно, часть ее мыслей остается с Россией", — отметила Наталья Штурм.
При этом Наталья Штурм уверена, что Алла Пугачева уже не появится перед поклонниками. Вряд ли певица, которой 15 апреля исполнится 77 лет, мечтает о возвращении на сцену. Она уже давно сделала свой выбор в пользу семьи.
"Что касается концертов: если будет спрос, организаторы всегда найдутся. Однако лично я считаю, что Алла Пугачева больше не будет давать концерты в России. Она, вероятно, уже сделала свои выводы и выберет спокойную жизнь рядом с семьей", — добавила Наталья Штурм.
Наталья считает, что Алла Пугачева в свое время покинула Россию, поскольку у нее не было другого выбора. Она просто последовала за своим мужем, иноагентом Максимом Галкиным*. Поскольку хотела сохранить семью, в которой подрастают двое детей, близнецы Гарри и Лиза.
"И, конечно, решение о возвращении она примет сама. Она не иноагент, она просто жена и мать, которая последовала за своим мужем и детьми", — напомнила Наталья Штурм.
Алла Пугачева. Фото: Вадим Тараканов / Global Look Press
Когда ожидается приезд Пугачевой
По информации продюсера Сергея Дворцова, Алла Пугачева приедет в Москву уже в самое ближайшее время. Он назвал точную дату — 15 апреля, это день рождения Примадонны. Продюсер заявил, что она будет решать в России вопросы, связанные с недвижимостью и концертной деятельностью.
*Включен в реестр иностранных агентов