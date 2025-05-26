Директор Паши Техника — о проданной за 10 млн после его смерти картине: "Нарисовал какие-то контуры"

Художник Игорь Исполин в личном блоге сообщил, что продал картину, написанную якобы в соавторстве с ныне покойным рэпером Пашей Техником.
Работа выполнена в жанре современного искусства и была представлена на выставке в Санкт-Петербурге под названием 'Красные щеки'. Затем картина ушла с аукцина за рекордную сумму — 126,5 тыс. долларов, что составляет порядка 10, 1 млн рублей.
Картина под названием 'Легенда' была написана незадолго до смерти Паши Техника.
Вот только директор покойного исполнителя заявил, что никогда ничего не слышал от музыканта об этом полотне. Марк Яровный предположил, что Паша Техник мог каким-то косвенным образом быть причастным к созданию картины.
"Может, ему просто дали карандаш или маркер в руки, и он нарисовал какие-то контуры. А потом все это до ума довел другой человек. Ну, и преподнесли это, как его картину", — предположил Марк Яровный в беседе с kp.ru.
Картина "Легенда" продана за 10 млн рублей. Фото: соцсети
Рэпер Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев) скончался 5 апреля этого года в Таиланде. Ему было сорок лет.
Известно, что Паша Техник принимал запрещенные препараты. Врачи одной из клиник Таиланда десять дней боролись за жизнь впавшего в кому музыканта. Но их усилия оказались тщетными.
Тело Паши Техника было привезено в Москву. Деньги на транспортировку собирали всем миром.
Прощание с рэпером состоялось в столице и обернулось скандалом.
Поклонники Паши Техника скандировали его имя, висли на заборах, испортили стену Виктора Цоя в Москве.