Директор Паши Техника — о проданной за 10 млн после его смерти картине: "Нарисовал какие-то контуры"

Художник Игорь Исполин в личном блоге сообщил, что продал картину, написанную якобы в соавторстве с ныне покойным рэпером Пашей Техником.

Работа выполнена в жанре современного искусства и была представлена на выставке в Санкт-Петербурге под названием 'Красные щеки'. Затем картина ушла с аукцина за рекордную сумму — 126,5 тыс. долларов, что составляет порядка 10, 1 млн рублей.

Картина под названием 'Легенда' была написана незадолго до смерти Паши Техника.

Вот только директор покойного исполнителя заявил, что никогда ничего не слышал от музыканта об этом полотне. Марк Яровный предположил, что Паша Техник мог каким-то косвенным образом быть причастным к созданию картины.