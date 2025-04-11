Толпа фанатов на похоронах Паши Техника начала орать, скандируя его имя

Как передает корреспондент сайта Teleprogramma.org, еще до начала церемонии на месте, где состоялась гражданская панихида, собрались поклонники Паши Техника. Причем в толпе были и совсем юные фанаты, школьники и студенты, которые увлекались творчеством музыканта. Затем на траурное мероприятие приехала жена Паши Техника. Ева Карицкая не взяла с собой на панихиду маленького сына, писали, что мальчик не захотел идти на похороны отца. Он почти сразу узнал о случившемся, и как говорит Ева, много плакал, но принял смерть отца, поняв, что теперь папа будет оберегать его с небес.
Жена Паши Техника Ева Карицкая на панихиде. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Также в какой-то момент толпа фанатов на гражданской панихиде стала орать, скандируя имя рэпера: «Паша Техник, Паша Техник, Паша Техник». Видимо, таким образом поклонники хотели показать, что они по своему переживают утрату и поддерживают семью музыканта. Мама Паши Техника, как говорил его друг Лука Затравкин, хотела, чтобы ее сына похоронили на кладбище расположенном поближе к Москве. Она надеется, что друзья и фанаты будет приходить на могилу к ее сыну и не забудут его.