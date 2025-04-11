Толпа фанатов на похоронах Паши Техника начала орать, скандируя его имя

Как передает корреспондент сайта Teleprogramma.org, еще до начала церемонии на месте, где состоялась гражданская панихида, собрались поклонники Паши Техника. Причем в толпе были и совсем юные фанаты, школьники и студенты, которые увлекались творчеством музыканта. Затем на траурное мероприятие приехала жена Паши Техника. Ева Карицкая не взяла с собой на панихиду маленького сына, писали, что мальчик не захотел идти на похороны отца. Он почти сразу узнал о случившемся, и как говорит Ева, много плакал, но принял смерть отца, поняв, что теперь папа будет оберегать его с небес.