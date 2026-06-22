Диброва после ЧП с экс-мужем в клубе: «Для меня мужчина не самолюбование»

В Телеграм-канале Полины Дибровой появился новый пост. Судя по ее фото в парике, который Полина надела во втором выпуске шоу «Мастер игры», он посвящен ее дискуссиям с Михаилом Терехиным во время церемонии голосования на проекте.

Однако после ситуации с ее экс-супругом Дмитрием Дибровым думать можно о чем угодно…

Напомним, Дмитрий упал на лестнице в ночном клубе и получил сотрясение мозга. А падение случилось, когда Дибров начал искать глазами одну из девушек, с которой познакомился в увеселительном заведении.

Полина Диброва: «Дело важнее пыли в глаза и громких слов»

Так вот, в своем посте Полина Диброва написала, что те, кто знает ее близко, в курсе, насколько она неконфликтный человек. Однако она никогда не позволит унижать женщину публично.

«Для меня мужчина - это сила, достоинство, ум. Но никак не самолюбование», - написала Полина в соцсетях.

Тот, кто вступает в противостояние с женщиной, по ее мнению, заранее оказывается в проигрышной позиции.

Именно поэтому ее избранник спокойно выполняет отцовские обязанности и не обращает внимания на внешние истерики соцсетей.

«Дело важнее пыли в глаза и громких слов. Для меня гордиться мужчиной, который рядом – основа», - резюмировала Полина.

А вы согласны с Полиной Дибровой? Делитесь в комментариях!