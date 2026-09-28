Дибров о смерти Соседова: «А ничтожества живут и процветают»

Телеведущий Дмитрий Дибров признался, что не может найти объяснения тому, почему Соседов ушел так рано — в 58 лет.

В беседе с «МК» Дибров отметил, что всегда ценил в Соседове умение рассуждать о музыке свободно, без вкусовщины, но при этом логично и с опорой на искусствоведческие доводы. Именно это качество он назвал главным в критике.

«А ничтожества живут и процветают, — с горечью сказал Дибров. — Я не представляю себе, как это произошло… Мне хочется надеяться, что какой-то есть механизм справедливости в мироздании. Если кого-то так забирают рано, то, может, за тем, чтобы мы скучали по нему. Мне его не хватает, как собеседника и как соратника по музыкальным пристрастиям».

Дибров также вспомнил, что сам падал этим летом, и признался, что теперь иначе смотрит на подобные ситуации.

Сергей Соседов скончался 23 сентября 2026 года в Нерюнгри, куда приехал в качестве главы жюри конкурса красоты «Жемчужина Дальнего Востока». По данным патологоанатомов, причиной смерти стала черепно-мозговая травма после падения с лестницы в отеле.

Тело критика доставят в Москву 28 сентября, после чего решится вопрос с датой похорон. Соседова планируют похоронить на Перепечинском кладбище рядом с отцом.