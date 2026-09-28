Тело Сергея Соседова доставят в Москву в 21:30 в понедельник

По словам Беззубова, на данный момент тело находится в Новосибирске, а в 21:30 по московскому времени прибудет в Москву.

В столице его встретит ритуальная компания. Дата похорон будет определена после того, как тело доставят в город.

Сергей Соседов родился 23 мая 1968 года в Москве. Он не был потомственным журналистом или музыкантом: отец служил в милиции, мать работала инженером-связистом.

В детстве Сергей не пользовался популярностью у сверстников, но компенсировал это учебой и глубоким интересом к гуманитарным наукам. Музыка вошла в его жизнь рано — сначала через классику, а затем через песни Аллы Пугачевой, которые произвели на него сильное впечатление.

В журналистику Соседов попал почти случайно. После школы он устроился курьером в газету «Гудок», но уже в 1989 году взял интервью у Эдиты Пьехи, которое признали лучшим материалом номера.

Позже он окончил журфак МГУ с красным дипломом. Настоящая слава пришла в середине 90-х с программой «Акулы пера» на ТВ-6, где Соседов вместе с Отаром Кушанашвили задавал артистам неудобные вопросы. Его манера — прямолинейная, эмоциональная, без оглядки на статус собеседника — стала визитной карточкой.

В последние годы Сергей Соседов был постоянным членом жюри шоу «Суперстар!» и «ВИА Суперстар!» на НТВ, а также вел программу «За гранью». Он жил вдвоем с матерью Антониной Петровной, за которой ухаживал после смерти отца. Коллеги вспоминают его как человека, который до последних дней оставался в профессии и строил планы на будущее.