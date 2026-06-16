Суд отправил Диану Шурыгину под домашний арест

Суд в Москве принял решение поместить Диану Шурыгину под домашний арест — мера пресечения будет действовать пока до 19 июля. В отношении блогерши возбуждено уголовное дело по обвинению в незаконном распространении порнографии.

Согласно имеющимся данным, обыски в московской квартире Шурыгиной прошли еще 11 июня. В ходе следственных действий правоохранители изъяли всю видеоаппаратуру, которая могла использоваться для создания соответствующих роликов.

Диане Шурыгиной грозит серьезное наказание — до шести лет лишения свободы по статье о распространении порнографических материалов. Следствие установило, что она неоднократно размещала в интернете видеоконтент с участием самой себя, предназначенный для аудитории старше 18 лет.

Стоит напомнить, что в 2024 году Шурыгина уже попадала в поле зрения правоохранительных органов — тогда ее задержали вместе с партнером Святославом Гусевым. Поводом для вмешательства стали многочисленные жалобы соседей: люди сообщали о громких звуках и подозрительной активности в квартире. Отдельные очевидцы выдвигали предположения, что в помещении функционирует притон.

Большую популярность Диана Шурыгина получила в 2017 году: тогда ток‑шоу «Пусть говорят» выпустило ряд выпусков, посвященных истории об изнасиловании, совершенном в отношении нее. Эти выпуски вошли в число наиболее просматриваемых за весь период трансляции программы. В момент описываемых событий девушке было 16 лет.

За преступление, совершенное против Шурыгиной, в конечном счете был приговорен к наказанию студент из Ульяновска Сергей Семенов. После показа передач в соцсетях вспыхнули оживленные споры: одни пользователи поддержали Диану, тогда как другие усомнились в ее версии событий и встали на защиту Семенова. Спустя год после оглашения приговора Семенов был освобожден — в январе 2018 года он покинул места лишения свободы.

По материалам SHOT