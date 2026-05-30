«Девичник мечты»: Аня Покров устроила вечеринку для подруг в канун свадьбы с Артуром Бабичем

Аня Покров уже состоит в официальном браке с музыкантом, известным благодаря хиту «Мармеладка», — Артуром Бабичем. Пара планирует организовать пышное торжество по поводу недавнего бракосочетания 4 июня, а пока Аня Покров устроила вечеринку с подругами.
Артистка в личном блоге продемонстрировала момент, когда Артур провожал е на встречу с приятельницами. Веселая группа отправилась за пределы города, где певицу ожидали неожиданные развлечения. Покров вместе с подругами посетила мастер‑класс по росписи матрешек. Мероприятие оценили Наташа Гасанханова и беременная Вера Бондарева.
«Ну, вечеринка, ребят, полным ходом! У меня какой‑то ребенок эмо получился», — поделилась впечатлениями Наташа.
В это время Вера аккуратно раскрашивала матрешку в голубой оттенок.
Аня Покров на девичнике с подругами. Фото: соцсети Ани Покров
Затем Покров с приятельницами исполнила танец под собственный хит «Да, да». При этом участницы торжества держали в руках плакаты с изображением избранника Ани.
«У меня сегодня девичник мечты!» — с восторгом подтвердила супруга Артура.
Артур Бабич предложил возлюбленной руку и сердце в мае прошлого года. Молодожены оформили отношения во Дворце бракосочетания № 1 в Санкт‑Петербурге в апреле. А не так давно Артур Бабич признавался, что они с Анной уже готовятся к пополнению в семье.