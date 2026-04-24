«Будем делать гендерпати»: Аня Покров и Артур Бабич готовятся к пополнению в семье

Аня Покров и Артур Бабич — известные российские блогеры, завоевавшие популярность благодаря своему контенту в социальных сетях. Их искренность, юмор и умение делиться моментами из жизни привлекли многомиллионную аудиторию. Теперь фанаты с особым вниманием следят за важнейшими событиями в жизни пары — от свадьбы до новостей о будущем ребенке.

Недавно Аня Покров и Артур Бабич официально оформили свои отношения, а уже 4 июня планируют устроить масштабное торжество. На праздник приглашены 90 гостей — точнее, 92: Артур проявил оригинальность и позвал на свадьбу Криштиану Роналду с супругой.

Но свадебные хлопоты — не единственное, что занимает пару. В ходе объявления шорт‑листов премии ИРИ Артур Бабич поделился своими мыслями о семье и будущем отцовстве. Он отметил, что раньше мог бы сделать предложение раньше, если бы раньше осознал всю глубину ответственности, которая приходит с взрослением. Блогер подчеркнул, что давно мечтал о детях, но считал, что всему свое время.

Артур также рассказал, что не против стать отцом двойни — соответствующая комната в доме уже подготовлена. По его словам, в помещении сейчас располагается кабинет с компьютерным столом, но в ближайшее время его переоборудуют под детскую. Кроме того, пара планирует устроить гендер‑пати — отдельный праздничный вечер, посвященный определению пола будущего малыша.

«Я давно хотел (детей), но всему свое время. Двойню тоже нормально. Мы будем делать гендерпати, это все-таки отдельный праздник. В будущей детской сейчас будет кабинет с компьютерным столом, но в будущем мы это переделаем под детскую», — признался блогер на объявлении шорт-листов премии ИРИ.

Предложение руки и сердца Артур сделал Ане еще в мае 2025 года во время путешествия на Алтай. А в апреле этого года парочка расписалась в Москве.

