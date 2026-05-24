Уехавшая в США Ольга Зуева подала в суд на Данилу Козловского из-за дочери

Звездные пары нередко сталкиваются с непростыми вопросами после расставания — и финансовые обязательства не становятся исключением. История Ольги Зуевой и Данилы Козловского вышла за рамки личных договоренностей: актриса, ныне проживающая в США, вынуждена добиваться финансовой поддержки для своей дочери через судебную систему.
Актриса Ольга Зуева, переехавшая в Соединенные Штаты, инициировала судебное разбирательство с целью получить алименты на содержание дочери от Данилы Козловского. Мирное урегулирование вопроса между 42‑летней артисткой и ее 41‑летним экс‑партнером оказалось невозможным. Зуева подала иск, настаивая на том, чтобы Козловский обеспечивал финансовую поддержку для их ребенка.
По информации журналистов программы «Ты не поверишь!» на НТВ, 5 мая Зуева была вынуждена обратиться в суд для оформления официального взыскания средств на содержание дочери. В настоящий момент дело об алиментах находится на рассмотрении в одном из московских судебных органов.
Ода‑Валентина проживает вместе с матерью в Нью‑Йорке. При этом артист поддерживает контакт с дочерью: он регулярно навещает девочку, в том числе прилетает в США специально на ее день рождения. В последний раз актер посетил Америку в конце февраля и провел праздничный день с именинницей. Но вероятно, Ольга Зуева недовольна тем, как Козловский обеспечивает наследницу. Теперь этот вопрос будет решаться в суде.
Тем временем Данила Козловский после двухлетнего перерыва с мая 2025 года возобновил активную профессиональную деятельность на родине.
Его супруга Оксана Акиньшина в начале мая стала матерью в четвертый раз — у пары появился сын, которому дали звучное имя Лео.
Для актрисы новорожденный стал четвертым ребенком. От предыдущих браков у Акиньшиной есть еще трое детей:
- 17‑летний Филипп — сын от бизнесмена Дмитрия Литвинова. Юноша проживает совместно с матерью и отцом актрисы в Санкт‑Петербурге;
- 13‑летний Константин и 9‑летняя Эмми — дети от брака с продюсером Арчилом Геловани. После расторжения брака они остались на попечении отца и сейчас живут за границей.