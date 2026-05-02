Дакота поддержала бездетную Горбачеву: «У меня были проблемы со здоровьем»

По словам певицы Риты Дакоты, окружающие регулярно обсуждают отсутствие у нее детей от второго супруга — актера и режиссера Федора Белогая (сына народной артистки Татьяны Догилевой). Причем вопросы звучат даже после того, как исполнительница пережила серьезные проблемы со здоровьем.

«У меня были большие проблемы со здоровьем в прошлом году. Но каждый встречный за год успел ткнуть мне: «А что ты Феде не родила? Ты что, не хочешь от него детей?» — поделилась переживаниями Рита Дакота.

Артистка также предположила, что в адрес Ирины Горбачевой звучит гораздо больше подобных упреков, и призвала поклонников «отстать со своими устаревшими доводами».

Ирина Горбачева в шоу Иды Галич «Есть вопросики» рассказала, что в 14 лет ей удалили оба яичника из-за обнаруженных опухолей. В 23 года актриса приняла решение отказаться от гормональной терапии, так как у нее есть генетическая музация BRCA1 — так называемый «ген Джоли», который повышает риск развития онкологии. С тех пор ее организм находится в состоянии менопаузы.

Сама Горбачева, к слову, не считает свою ситуацию «реальной трагедией». «Это судьба моя такая, это со мной так произошло, и что? Я не страдаю, я шесть раз крестная мама», — отмечала артистка в интервью.