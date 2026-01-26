"Григорий поднял прайс": что люди говорят про разрыв Лепса и Кибы

Их роман, длившийся около полутора лет, всегда вызывал больше вопросов, чем восхищения, и теперь друзья пары приоткрыли завесу тайны, рассказав, что все было не совсем так, как казалось со стороны.

Бурное начало и постоянные сомнения публики

Все началось летом 2024 года, когда 63-летний Григорий Лепс впервые появился на публике с 19-летней Авророй. Он тогда громко заявил о своем намерении жениться. Многие сначала не поверили, решив, что это обычный пиар-ход или шутка.

Но пара продолжала появляться вместе на светских раутах, давала совместные интервью и обсуждала планы на свадьбу. Они то собирались пожениться, то откладывали церемонию, то Лепс шутил, что для этого надо сначала продать дом. На фоне этого Аврора постоянно сопровождала певца на гастролях, а он осыпал ее дорогими подарками.

Официальный разрыв "без драмы"

Инициативу о расставании взяла на себя Аврора Киба. В своем блоге она написала прощальный пост, стараясь поставить все точки над i.

"Опережая сплетни, слухи и лживые домыслы, мы официально больше не пара", — начала она.

Девушка подчеркнула, что между ними было "много всего доброго, теплого и хорошего" и что история заканчивается "на благодарности и взаимоуважении". Также она добавила, что решение было "сложным, взвешенным, совместным и очень взрослым".

"Контракт закончился?"

Однако публика, уже изрядно подозрительно относившаяся к этому союзу, восприняла новость скептически. В комментариях под постом Авроры многие выразили мнение, что весь их роман был спектаклем или сделкой.

"Контракт закончился? Или Григорий поднял прайс?", "Он получил молодую и свежую, она получила деньги и известность. Концерт окончен", "Ощущение, что пары и не было", "Отличный пиар-ход" — вот лишь некоторые из типичных реакций подписчиков.

Что говорят друзья: "Артист и фанатка"

Оказалось, что скепсис публики разделяли и некоторые люди из окружения пары. По их словам, со стороны их связь никогда не выглядела как отношения равных партнеров.

"Они больше напоминали не влюбленную пару, а известного артиста и его преданную поклонницу. У Авроры реально какой-то культ Лепса. Она его ярая фанатка", — рассказал один из источников, близкий к обоим KP.RU.

Это объясняет многое: от ее постоянного присутствия на всех его мероприятиях до того обожающего взгляда, который она часто бросала на певца на совместных фото.

Кто такая Аврора Киба?

До знакомства с Лепсом об Авроре Кибе практически никто не знал. Девушка происходит из обеспеченной московской семьи. Ее мама, Татьяна, успешный предприниматель в сфере недвижимости. Отец, Илья Киба, к сожалению, умер. У Авроры есть младший брат Матвей.

Она какое-то время училась на стилиста в Лондоне, но позже вернулась в Москву, заявив, что жизнь в Англии ей не понравилась. Ее внезапное появление в статусе невесты одной из главных звезд российской эстрады многих озадачило, породив слухи о давней дружбе Лепса с ее родителями.