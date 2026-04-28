Цискаридзе оценил работу Хабенского в МХТ: «Потрясен фантастическим коллективом»

Николай Цискаридзе высказался в поддержку Константина Хабенского, отметив положительные изменения в МХТ имени Чехова под его руководством.

Своими впечатлениями артист поделился на пресс-подходе в Петербурге во время гастролей театра, где он исполнил роль в спектакле «Кабала святош».

Николай Цискаридзе о Константине Хабенском: «Этот человек у меня вызывает только еще большее уважение»

По словам Цискаридзе, участие в постановке МХТ стало для него настоящим откровением. Он подчеркнул, что в театре царит редкая атмосфера взаимоподдержки и уважения.

«То, как я увидел, как существует сегодня МХТ, этот человек у меня вызывает только еще большее уважение, любовь. Я потрясен фантастическим коллективом, который создал Хабенский», - признался он в беседе с «КП-Петербург».

По словам Николая Цискаридзе, он человек со стороны и артист балета, а не драматический актер. Но за время репетиций ни разу не столкнулся с негативом. Напротив, коллектив очень помогал Николаю, полагая, что он волнуется.

«Спектакль создан с огромной любовью и уважением друг к другу. Это ощущается», — признался Цискаридзе.

Николай Цискаридзе о работе хозяйственников в театре: «Что ни опера, то провал, что ни балет, то провал»

В этом контексте он также резко высказался о противоположных ситуациях, когда театры оказывались под руководством так называемых «крепких хозяйственников».

«Мы уже видели много раз, как мой родной Большой театр отдавали крепким хозяйственникам. Я не знаю ничего более постыдного, чем последние 20 лет в моем родном театре. Когда там хозяйственники руководили: что ни опера, то провал, что ни балет, то провал», - сказал Николай Цискаридзе.

Цискаридзе заявил, что при подобной системе страдает как репертуар, так и зритель. По его словам, деньги выбрасываются на ветер: постановки удостаиваются наград, но снимаются с репертуара после пяти-шести представлений, поскольку не находят своей аудитории.

Именно этим артист объяснил свое уважение к нынешней модели управления МХТ, во главе которой стоит творческая личность.

Константин Хабенский руководит МХТ имени Чехова с 2021 года, а с марта 2026-го также назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.

