«Что я там не видела?»: Бабкина высказалась о «Гамлете» с Борисовым в главной роли

76-летняя певица Надежда Бабкина не осталась в стороне от нашумевшего события. Речь о громкой премьере — спектакле «Гамлет», главную роль в котором сыграл номинировавшийся на «Оскара» актер Юра Борисов.

Надежда Георгиевна заявила, что ее трудно чем-либо удивить. Новый спектакль она не смотрела, и не планирует, даже если Гамлет в новом прочтении вдруг выйдет на сцену без одежды, то есть, в абсолютно голом виде.

«Я больше по классике. Если Гамлет будет голым — я не пойду: что я там не видела? Ничего удивительного там нет», — цитирует Надежду Бабкину MK.RU .

Надежда Георгиевна при этом сделала оговорку: в любом случае, высказываться и давать оценку спектаклю она не будет, так как не считает себя профессионалом. Где она эксперт, так это в народной музыке. И считает для себя возможным давать комментарии только по этому поводу.

«При этом я не лезу ни в какую критику, если это не касается профессии певческой культуры, особенно народной. Там я могу не согласиться и обязательно назвать причину», — заключила Надежда Бабкина.

Напомним, новый спектакль «Гамлет» спровоцировал дискуссию в театральном сообществе. Актер и режиссер Олег Меньшиков от увиденного пришел в ужас и заявил, что «театр породил чудовище».

А вы как считаете, театр имеет право переосмысливать классические произведения или обязан строго следовать тексту и замыслу автора? поделитесь в комментариях.