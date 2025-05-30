Что стало с лицом Волочковой?

Балерине Анастасии Волочковой уже почти 50 лет. Звезда довольно часто появляется на публике, демонстрируя свою стройную фигуру и сияющий внешний вид.

Особенно свежим личико балерины выглядело в ее день рождения. Волочкова принимала гостей в одном из столичных ресторанов, и там-то все заметили, как помолодела и похорошела балерина.

Косметолог Зухра Балакеримова заявила, что внешний вид Анастасии Волочковой — свидетельство того, что с ней работал профессионал.