Что стало с лицом Волочковой?

Балерине Анастасии Волочковой уже почти 50 лет. Звезда довольно часто появляется на публике, демонстрируя свою стройную фигуру и сияющий внешний вид.
Особенно свежим личико балерины выглядело в ее день рождения. Волочкова принимала гостей в одном из столичных ресторанов, и там-то все заметили, как помолодела и похорошела балерина.
Косметолог Зухра Балакеримова заявила, что внешний вид Анастасии Волочковой — свидетельство того, что с ней работал профессионал.
Анастасия Волочкова в свой день рождения выглядела чудесно. Фото: Global Look Press
"У Волочковой была проведена контурная пластика филлерами (уколы красоты - Прим. ред) на основе гиалуроновой кислоты", — раскрыла для kp.ru секреты красоты звезды балета косметолог Зухра Балакеримова.
Она добавила, что процедура называется "щечки молодости", а потратить на нее Волочкова могла от 40 до 70 тысяч рублей в зависимости от клиники.
В конце апреля этого года Анастасия Волочкова блистала на свадьбе дочери Ариадны. А позже выяснилось, что наследница звезды не стала регистрировать официальный брак со своим избранником Никитой.
Пара пока только обвенчалась. Волочкова, которая жила в гражданском браке с отцом Ариадны, Игорем Вдовиным, считает, что дочь просто пошла по ее стопам.
Читайте также: