Что случилось у Стриженовых?

Семью известной телеведущей и актрисы Екатерины Стриженовой и ее мужа, режиссера Александра Стриженова явно преследует злой рок. За последнее время ушли из жизни три самых родных человека Александра Стриженова — его мама, отец и старшая сестра.

Мать Александра Стриженова, актриса Любовь Стриженова в июле 2024 года. Отец, известный артист Олег Стриженов, скончался в феврале этого года.

А в мае трагически оборвалась жизнь старшей сестры Александра Стриженова, актрисы Елены Земляникиной.

Женщина переходила дорогу на запрещающий свет, и ее сбил мотоциклист. От страшного удара Елену Земляникину отбросило в сторону. Она скончалась практически сразу.

Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи ничем не смогли помочь ей.

17 мая сестру Александра Стриженова похоронили в Москве.